Po przewrocie w 2014 roku w państwie zapanował chaos, teraz nawet amerykańscy eksperci przyznają, że część technologii i elementów do programów nuklearnego i rakietowego Północni Koreańczycy mogli zdobyć na Ukrainie. Jest to w pełni prawdopodobne — uważa rosyjski ekspert wojskowy Władimir Jewsiejew.

W 2014 roku Turcja próbowała kupić od Ukrainy dokumentację technologiczną dotyczącą produkcji międzykontynentalnej rakiety balistycznej „Wojewoda". Tę próbę udaremniły USA, po czym dokumentacja techniczna z fabryki Jużmasz została wywieziona z Ukrainy przez Amerykańców. Próba kupienia dokumentacji technologicznej do rakiety „Wojewoda" to brutalne naruszenie moratorium na rozprzestrzenienie technologii rakietowych. Jako ekspert wojskowy mogę powiedzieć, że celem tego zakupu mogło być stworzenie przez Turcję potencjału rakietowo-jądrowego. Kolejny dobitny przykład — sprzedaż przez Ukrainę pocisków manewrujących bazowania powietrznego dalekiego zasięgu X-55. Zostały dostarczone Chinom i Iranowi. Później Chiny na podstawie tej rakiety stworzyły własną. Często Rosji także zarzuca się udział rosyjskich specjalistów od energetyki jądrowej w rozwoju irańskiego programu jądrowego. Co prawda, w rzeczywistości jeden z „Rosjan" okazał się Ukraińcem. To dobitnie świadczy o tym, że Ukraina mogła nielegalnie dostarczać różnego rodzaju technologie. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego właśnie na Rosję próbuje się zrzucić co się nazywa cudze grzechy.

Ukraina, przytakując Zachodowi, oskarża Rosję o poparcie reżimu północnokoreańskiego. Jednocześnie sama aktywnie handluje z Koreą Północną — mówi Władimir Jewsiejew.

© AFP 2017/ Ed Jones Ile kosztowałoby zjednoczenie Korei?

Ukraina sprzedaje Korei Północnej nowoczesne samoloty. Porozumienie z koncernem państwowym budownictwa lotniczego Antonow w sprawie leasingu dwóch samolotów An-148 zostało podpisane w 2013 roku. Samoloty trafiły do północnokoreańskich linii lotniczych Air Koryo i mogą być wykorzystywane nie tylko do przewozu zwykłych pasażerów, ale również północnokoreańskiego kierownictwa. Stanowi to naruszenie sankcji RB ONZ zakazujących eksportu do KRLD przedmiotów luksusu i materiałów podwójnego przeznaczenia.