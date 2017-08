W Korei Południowej chcą rozmieścić amerykańską broń jądrową

© AFP 2017/ Ed Jones Ile kosztowałoby zjednoczenie Korei?

Główna partia opozycyjna Korei Południowej — Partia Wolności Korei podjęła decyzję, że będzie dążyć do rozmieszczenia na terytorium kraju taktycznej broni jądrowej USA. Oświadczenie na ten temat zostało przyjęte w środę na zebraniu ogólnym frakcji parlamentarnej partii — informuje agencja informacyjna Yonhap.

„Deputowani uzgodnili, że będą dążyć do rozmieszczenia w Korei Południowej amerykańskiego arsenału jądrowego, który został wywieziony z kraju w 1991 roku po podpisaniu przez Seul i Pjongjang deklaracji o nieatomowym statusie Półwyspu Koreańskiego" — podkreślono w komunikacie. Według polityków jest to konieczne do „równoważenia zagrożenia jądrowego ze strony Korei Północnej".

© Sputnik. Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Press service of the president of the Russian Federation Co stoi za opanowaniem Moskwy ws. kryzysu koreańskiego

W ostatnich dniach doszło do gwałtownego zaostrzenia konfrontancji wojskowej na Półwyspie Koreańskim, do którego doprowadził szereg gróźb ze strony Pjongjangu i Waszyngtonu. W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uprzedził Koreę Północną, żeby nie groziła lepiej USA i obiecał jej „ogień i wściekłość, jakich świat jeszcze nigdy nie widział".

© AP Photo/ U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford Trump: USA są gotowe odpowiedzieć na każde zagrożenie ze strony KRLD

Niedługo po tym Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA) poinformowała, że Korea Północna opracowuje plan wystrzału czterech rakiet w kierunku wyspy Guam, należącej do Stanów Zjednoczonych, aby zademonstrować możliwość ataku prewencyjnego na amerykańskie obiekty wojskowe. Rakiety miałyby przelecieć przez przestrzeń powietrzną Japonii. We wtorek poinformowano, że przywódca KRLD Kim Dzong Un omówił już ten plan z dowództwem wojskowym kraju.W lipcu Korea Północna dwukrotnie przeprowadziła próby rakiet balistycznych, co wywołało ostrą reakcję ze strony USA, Japonii i Korei Południowej.

Waszyngton niejednokrotnie podkreślał, że w sytuacji z KRLD nie wyklucza żadnego wariantu działań, również wojskowego.