Amerykański wywiad: KRLD może samodzielnie produkować silniki rakietowe

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je Amerykański ekspert: Iran mógł pomóc KRLD w stworzeniu silnika rakietowego

14 sierpnia amerykańska gazeta The New York Times opublikowała artykuł, w którym analitycy po przebadaniu zdjęć nowych silników rakietowych z Korei Północnej doszli do wniosku, że zostały one wykonane z wykorzystaniem konstrukcji, które wcześniej były wykorzystywane przez flotę rakiet Związku Radzieckiego. Nie wykluczają, że ​​Pjongjang mógł zdobyć na „czarnym rynku” silniki wyprodukowane w zakładzie „Jużmasz”.

„Dane, które posiada nasz wywiad, sugerują, że Korea Północna nie jest uzależniona od importu silników. W naszej ocenie mają możliwość sami produkowania silników” — powiedział urzędnik amerykańskiego wywiadu.

Miesiąc temu przedstawiciele Pacyficznego Dowództwa USA przyznali, że międzykontynentalny pocisk balistyczny Korei Północnej jest w stanie uderzyć w Alaskę.

Rzecznik Departamentu Stanu Heather Nauert odmówiła komentarza na temat danych wywiadu, ale zwróciła uwagę na wagę tej kwestii.

„Zdajemy sobie sprawę z tych doniesień (na temat możliwych dostaw ukraińskiego silników KRLD — red.). Jest to problem, który traktujemy bardzo poważnie, jeśli dane się potwierdzą” — powiedziała.