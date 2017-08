Dalajlama: Marzę, aby kwatera główna NATO była w Moskwie

Dalajlama XIV mówił o tym w wywiadzie dla gazety „Kommiersant", dodając, że wówczas Rosja i Stany Zjednoczone zbliżyłyby się do siebie. W wywiadzie dla rosyjskiej gazety duchowy przywódca tybetańskich buddystów podkreślił, że wierzy w Rosję.

„Wierzę, że ten kraj ma przed sobą ogromną przyszłość. Rosja może stać się tak na prawdę prawdziwym mostem między Wschodem a Zachodem" — powiedział. „Moim marzeniem jest, aby kwatera główna NATO znajdowała się w Moskwie. W rosyjskiej mentalności NATO — to symbol wrogiej siły. Jeśli siedziba sojuszu będzie mieścić się w Moskwie, wszystkim będzie łatwiej pod względem psychologicznym, powstanie wrażenie, że Rosjanie i Amerykanie są razem. Co prawda obawiam się, że po takiej propozycji nie zostanę teraz wpuszczony do Ameryki" — zażartował.

Pomysł Dalajlamy w wywiadzie dla radia Sputnik skomentował politolog i publicysta Leonid Krutakow.

Jest to oczywiście pomysł marzyciela. On patrzy na świat, kierując się filozoficzną koncepcją współoddziaływania i przenikania się kultur. Dla niego proces jednoczenia ludzkości wokół pewnej idei to ta sama globalizacja, którą my postrzegamy w zupełnie innych kategoriach: jako zjednoczenie finansowe, przemysłowe i informacyjne, które niestety prowadzi nie do zbliżenia, a do narastania konfliktów na świecie. Jak pokazała praktyka, próba ścierania unikalnych cech narodowych i ich unifikacji prowadzi do narastania chaosu. W związku z tym świat powraca do narodowych projektów. Dlatego byłoby lepiej, gdyby Dalajlama zamiast proponować, aby kwatera główna NATO znalazła się w Moskwie powiedział, że sojusz powinien zostać rozwiązany i że (byłoby wspaniale — red.) gdyby sojusze wojskowe w ogóle zniknęły — powiedział Leonid Krutakow.

Przypomniał również, że podobną propozycję, zmierzającą do zbliżenia NATO i Rosji złożył wcześniej prezydent Rosji.

— Władimir Putin w swoim czasie chciał, aby Rosja wstąpiła do NATO, na co nadeszła odpowiedź, że Rosja nie zostanie przyjęta. W ten sposób podkreślono, że Federacja Rosyjska nie jest partnerem i sojusznikiem, a przeciwnikiem bloku NATO i głównego kraju, który stworzył ten blok, czyli Stanów Zjednoczonych — powiedział Leonid Krutakow.