Policja zatrzymała w Dnieprze (były Dniepropetrowsk) 66-letniego emeryta, który w jednym z supermarketów zostawiał wstążki św. Jerzego na półkach ze słodyczami Roshen produkowanymi przez fabrykę należącą do prezydenta Petra Poroszenki.

Poinformował o tym ukraiński portal Wiesti. Do wstążek dołączał ulotki informujące, że kupując te cukierki, klienci sklepu „wspierają morderstwa obywateli Ukrainy, którzy nie podporządkowali się juncie neonazistowskiej".

„Tajemniczym „mścicielem" zainteresowała się nawet Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, której pracownicy przybyli na miejsce zatrzymania emeryta. Wcześniej funkcjonariusze narzekali, że nie mogli złapać mężczyzny, który bardzo szybko rozprzestrzeniał ulotki i uciekał" — czytamy w materiale.

Aresztowany został zaprowadzony na komisariat, gdzie spisano protokół na podstawie paragrafu „produkcja i propaganda wstążek św. Jerzego" i „świadome wprowadzanie w błąd obywateli komunikatem o zagrożeniu dla bezpieczeństwa". Grozi mu kara grzywny.

W lipcu ukraińskie media poinformowały, że w ciągu miesiąca po wejściu w życie zakazu wstążki św. Jerzego w tym państwie za jej noszenie na Ukrainie zostały ukarane cztery osoby. Na Ukrainie od 15 czerwca obowiązuje ustawa „O zakazie produkcji i propagandy wstążki św. Jerzego". Publiczne wykorzystywanie, demonstracja lub noszenie wstążki św. Jerzego lub jej wizerunku jest karane grzywną od 50 do 150 nieopodatkowanych plac minimalnych (850-2550 hrywien, czyli 32-97 dolarów) z konfiskatą wstążki lub przedmiotów z jej wizerunkiem. Po powtórnym naruszeniu kara grzywny wzrasta, poza tym grozi za to areszt administracyjny do 15 dni.