Rosyjscy biznesmeni chcą kupić od Polski radzieckie pomniki

Związek Przedsiębiorców ds. Rozwoju Biznesu Patriotycznego Avanti zwrócił się do MSZ Rosji z propozycją wykupienia i przewiezienia do Rosji pomników żołnierzy radzieckich znajdujących się na terytorium Polski lub wzięcia na siebie wszystkich zobowiązań w zakresie utrzymywania pomników - podaje RT.

Według pomysłu inicjatorów pieniądze przeznaczą mecenasy z Rosji, zapewniając utrzymanie pomników w należytym stanie oraz stałą ochronę dziedzictwa kulturowego Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

— Jestem pewien, że nasi biznesmeni nie są obojętni wobec historii państwa. Obecnie obserwujemy, że Europa podejmuje próby rewizji historii: są aktywnie przenoszone lub rozbierane pomniki z czasów wojny. Nasze zadanie polega na zaangażowaniu przedsiębiorców w rozwiązywanie tego problemu, proponujemy odpowiedni mechanizm tego. W Rosji tradycyjnie środki na pomniki są zbierane od ludzi. To tradycja, którą chcemy wznowić. Tak jak wcześniej będą to dobrowolne składki — wyjaśnił prezes Związku Przedsiębiorców ds. Rozwoju Biznesu Patriotycznego Avanti Rahman Jansukow. Redakcja RT posiada treść listu.

Jansukow dodał, że jeśli polskie władze nie pójdą na ustępstwa i nie pozwolą na zachowanie pomników na historycznych miejscach, związek rozpatrzy możliwość ich wysłania do Rosji.

Jednak w kwestii utrzymywania pomników w pierwszej kolejności trzeba dojść do porozumienia z polskimi władzami, a to najprawdopodobniej się nie uda — twierdzi dyrektor fundacji Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Zgody. Polska wyburza pomniki w interesie propagandy i nie pójdzie na ustępstwa, niezależnie od tego jak korzystna będzie propozycja rosyjskich przedsiębiorców — uważa.

— Uważam, że nie tylko nie zostaną oddane bezpłatnie, nie zostaną sprzedane. Przeważnie dlatego, żeby nie minimalizować wpływu ideologicznego, efektu propagandowego. Wszystko wskazuje na to, że po prostu zostaną zniszczone. Niezależnie od tego, kto wystąpi w ich obronie — ONZ czy papież. W każdym razie zostaną rozebrane. Jest to wbudowane w ich wizję historii, w nową politykę historyczną. Zresztą obiecują, że nie usuną pomników z cmentarzy. Ale jest to tylko druga strona medalu. Mówią — jesteśmy piękni, wspaniali, dobrzy, tak mocno byliśmy uciskani, ale mimo wszystko nie możemy niszczyć grobów — oznajmił Bondarenko.

Doradca dyrektora wykonawczego Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznegouważa, że trzeba objąć opieką rosyjskiego biznesu i nieobojętnych obywateli pomniki żołnierzy radzieckich także w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

— Trzeba pomyśleć również o innych pomnikach, w innych państwach. Ta historia powinna się rozszerzyć. Trzeba wychodzić z założenia, że jest to sprawa państwa i organizacji społecznych. Jeśli państwo ma tu ograniczenia, ponieważ chodzi o suwerenność innego państwa, biznes może pomóc w utrzymywaniu pomników. Tam, na miejscu bądź je wywieźć i stworzyć w Rosji Muzeum Pamięci Narodowej, gdzie zostaną zebrane wszystkie rozmontowane pomniki — zaproponował historyk.