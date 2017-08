Wysokie technologie i przemysł Ukrainy są obecnie w całkowitej ruinie - wielu wykwalifikowanych specjalistów tego kraju wyjeżdza do Rosji i zmienia obywatelstwo - powiedział w wywiadzie dla stacji telewizyjnej „Rossija 24" wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin.

„Nasza praca nad rakietą « Sojuz 5 » jest związana z tym, że przestaliśmy współpracować z Ukrainą przy rakiecie «Zenit». To była dobra rakieta, tania i bardzo pewna. Ale jak mamy teraz pracować z Jużmaszem? (Południowe Zakłady Budowy Maszyn «Jużmasz» — red.). Wszyscy powyjeżdzali, nie ma tam młodych ludzi. Wiemy to, ponieważ przyjeżdza do nas bardzo wielu specjalistów i otrzymuje nasze obywatelstwo" — powiedział Rogozin.

Według niego „ukraiński przemysł i wysokie technologie można już spisać na straty i jest to zbrodnia, za którą odpowiadają władze Ukrainy".

Mówiąc o możliwości nielegalnej współpracy „Jużmaszu" z Koreą Północną, wiecepremier Rosji podkreślił, że obecnie specjaliści ukraińskiego przedsiębiorstwa wyjeżdżają do różnych krajów, aby znaleźć pracę, i przekazują technologie fabryki tym państwom, w których jest na nie popyt.