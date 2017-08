Dalajlama: Rosja może zostać wiodącym narodem świata

„Rosja to wielki naród. I pod względem geograficznym Rosja stanowi most między Wschodem i Zachodem. Co więcej posiada potencjał zasobów naturalnych" — powiedział Dalajlama w swoim przemówieniu do uczestników Synergy Global Forum, którego fragmenty trafiły do rąk dziennikarzy Ria Novosti.

Zdaniem Dalajlamy Rosjanie mogą włożyć znaczący wkład w zmienianiu świata, w szczególności Europy.

„Pod względem geograficznym w Rosji tkwi ogromny potencjał. Nowe idee, wzajemny szacunek, radość bycia człowiekiem. Myślę, że Rosja może właściwie wykorzystać swoje możliwości. Rosja ma wszelkie szanse ku temu, żeby zostać wiodącym narodem świata" — dodał przywódca duchowy Tybetu.

Dalajlama powiedział też, że ma zamiar odwiedzić szereg rosyjskich regionów, w których bywał w dzieciństwie, w czasach ZSRR.