Syria wzywa do rozwiązania koalicji na czele z USA

Syria zwróciła się do sekretarza generalnego ONZ, wzywając do rozwiązania prowadzącej działania bojowe w kraju międzynarodowej koalicji z USA na czele - informuje stały przedstawiciel Syrii przy ONZ.

W komunikacie do RB ONZ Syria wezwała do rozwiązania działającej w państwie koalicji międzynarodowej z USA na czele, związanej według oświadczenia syryjskiego stałego przedstawiciela ze zbrodniami

Czytamy to w liście stałego przedstawicielstwa Syrii przy ONZ wysłanym do sekretarza i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Komunikat zawiera wezwanie do państw członkowskich koalicji, by „zdystansowały się do zbrodni popełnionych przez tę koalicję w ich imieniu i niezwłocznego jej rozwiązania".

Według słów stałego przedstawiciela Syrii Baszara Dżafariego swoimi działaniami koalicja „pomaga grupom terrorystycznym, które rozpętały przeciwko narodowi syryjskiemu kampanię terroru i morderstw". Podkreślił, że „w swoich oficjalnych oświadczeniach członkowie koalicji przyznali, że w wyniku ich działań podejmowanych pod pretekstem walki z terroryzmem zamordowano i raniono tysiące syryjskich dzieci, kobiet i starców".

Stały przedstawiciel Syrii powołał się na rezolucje Rady Bezpieczeństwa, „w których jest mowa o zakazie atakowania cywilów, szpitali, szkół i transportów z pomocą medyczną i żywnością" obowiązującym wszystkie strony.