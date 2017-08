Po co Google kupił białoruski startup?

Poinformowało o tym radio euroradio.fm, powołując się na portal Techcrunch.

Startup, który pojawił się nieco ponad rok temu w Mińsku, był przede wszystkim znany jako aplikacja do smartfonów Fabby zmieniająca kolor włosów na zdjęciach. Tym programem Białorusini udowodnili, że mogą nauczyć sztuczną inteligencję odczytywania obiektów przedstawionych na zdjęciu.

Nazywa się to „wzrokiem komputerowym" — obszar sztucznej inteligencji pozwalający komputerom na rozpoznawanie obiektów na zdjęciach i ich obróbkę. Sieci neuronowe „patrzą" na zdjęcia z perspektywy człowieka, a najwyższą klasą jest nauczenie ich obrabiania obrazów szybciej i dokładniej niż robi to człowiek. Strona TechCrunch twierdzi, że Google jest zainteresowany rozwojem tego kierunku i kupuje AIMatter, by z jego pomocą rozwijać własne opracowania.

„Stworzyliśmy bardzo efektywną technologię segmentacji włosów na wideo strumieniowym — powiedział w wywiadzie dla portalu Tut.by specjalista od CEO AIMatter Andriej Kulik. — Działa także bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Zaprezentowaliśmy ją na przykładzie doboru koloru fryzury w programie Fabby Look. Ponadto AIMatter odnosi sukcesy w sferze poprawy jakości obrazu za pomocą sztucznej inteligencji".

Na razie nie wiadomo, jak Google będzie wykorzystywać technologie AIMatter. Pracownicy białoruskiej firmy nie dają odpowiedzi na to pytanie. TechCrunch uważa, że większość pracowników AIMatter przejdzie do Google'a. Kwestia ich lokalizacji również na razie nie została rozwiązana, lecz portal podkreśla, że obecnie w AIMatter pracują specjaliści z Mińska, San Francisco i Zurychu.

Warunki, na których Google kupił białoruską firmę, także nie są znane. Wiadomo, że aplikacja Fabby, która została ściągnięta już ponad 2 mln razy, będzie nadal działać.