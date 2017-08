Poroszenko mianował nowego stałego przedstawiciela na Krymie

© Sputnik. Viktor Tolochko Rosja ogranicza dostawy mięsa i mleka z Białorusi

Do głównych zadań stałego przedstawiciela będzie należało „przywrócenie ukraińskiej suwerenności na tymczasowo okupowanym ukraińskim Krymie”. Według Poroszenki szczególną uwagę należy zwrócić na „ochronę prawną interesów państwowych” i odzyskanie skonfiskowanej własności. Babin ma też przygotować projekt poprawek do konstytucji. Nie podano, jakie konkretnie zmiany zostaną wprowadzone do ustawy zasadniczej.

Jak podkreślono, Poroszenko zdecydował się na nominację Babina, bo ma on „duże doświadczenie” i „pokazał się z najlepszej strony podczas pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości”. Przede wszystkim zwrócono uwagę na to, że współpracował on w przedstawicielami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Tymczasowe przedstawicielstwo prezydenta Ukrainy na Krymie znajduje się w Chersoniu. Wcześniej ten urząd piastowała Natalia Popowicz.