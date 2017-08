Business Insider: USA rozniosą floty Rosji i Chin „w pył”

Na pokładach amerykańskich niszczycieli i krążowników znajdują się zaawansowane systemy obrony przeciwrakietowej, a także pociski manewrujące dalekiego zasięgu do niszczenia celów naziemnych, jednak będący w służbie od 1977 roku przeciwokrętowy pocisk Harpoon poważnie ustępuje bardziej nowoczesnym chińskim i rosyjskim odpowiednikom.

Chińskie pociski antyokrętowe YJ-18 i YJ-12 mają zasięg 380 km, a przy tym w niewielkiej odległości do celu YJ-18 nabiera prędkość naddźwiękową, a YJ-18 wykonuje spiralny manewr uchylenia się od przeciwrakietowych środków wroga. Zaś rosyjska wersja przeciwokrętowa Kalibra razi w odległości do 300 kilometrów i także nabiera prędkość naddźwiękową w niewielkiej odległości od celu.

Biorąc pod uwagę, że zakres amerykańskich „harpunów” wynosi tylko 120 kilometrów, chińskie i rosyjskie pociski mogą wyrządzić ogromne szkody bojowym grupom lotniskowców USA. Chociaż bombowce pokładowe F/A-18 Hornet są również w stanie wykonać kontruderzenie na wroga, luka w zakresie działania pocisków przeciwokrętowych pozostaje poważnym zagrożeniem dla floty USA, podkreśla gazeta.

W związku z tym amerykańska marynarka wojenna podpisze kontrakt z firmą Raytheon na opracowanie przeciwokrętowej modyfikacji pocisku Tomahawk.