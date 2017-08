Burmistrz Seattle: Lenin musi zniknąć

Burmistrz amerykańskiego Seattle, stan Waszyngton, Ed Murray wezwał do demontażu posągu Władimira Lenina i pomnika żołnierzy Konfederacji.

Informuje o tym Mynorthwest. „Przez kilka ostatnich dni mieszkańcy Seattle wyrażają niepokój i rozczarowanie wobec symboli nienawiści, rasizmu i przemocy znajdujących się w naszym mieście" — czytamy w oświadczeniu szefa miasta.

Według niego dotyczy to pomnika konfederatów i posągu radzieckiego przywódcy . „Oba pomniki znajdują się na prywatnym terenie, lecz uważam, że pomnik żołnierzy Konfederacji na cmentarzu Lake View i posąg Lenina we Fremont należy zdemontować" — podkreślił Murrey. Zaakcentował, że nie należy zapominać historii, lecz wezwał, by nie robić idoli z tych, którzy dopuścili się okrutnych działań.