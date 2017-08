„Turecki Potok” ma już 170 km

„W maju tego roku na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego rozpoczęła się budowa morskiej części gazociągu . Ułożono już ponad 170 kilometrów gazociągu” — powiedział Nowak, przypominając, że „Turecki Potok” ma na celu poprawę dostaw gazu do Turcji i dywersyfikację dostaw gazu do Europy.

Gazprom przystąpił do budowy morskiego odcinka „Tureckiego Potoku” 7 maja. Projekt zakłada budowę dwóch nitek o przepustowości 15,75 miliarda metrów sześciennych każda. Pierwsza nitka jest przeznaczona do dostaw gazu dla tureckich odbiorców. Jej uruchomienie planowane jest na marzec 2018 roku. Druga — dla dostaw gazu do krajów Europy Południowo-Wschodniej i Południowej (termin uruchomienia — 2019 rok).