Wielka Brytania: Morze wyrzuciło na brzeg gigantyczne rury (wideo)

Na plaży w Norfolk znaleziono dwie olbrzymie plastikowe rury. Informacje na temat ich wielkości różnią się. Euronews pisze, że ich średnica wynosi dwa metry, a długość – co najmniej 200 metrów.

Według lokalnych władz rury dostały się do morza po tym, jak odłączyły się od transportu przewożonego do Algierii. Znalezisko nie zagraża środowisku naturalnemu lub mieszkańcom. Specjaliści już przystąpili do ich usuwania.