Na Ukrainie wybuchł skandal. Uczniowie wyjechali do Rosji po wiedzę

Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy poprosiło państwową służbę bezpieczeństwa, by oceniła zachowanie nauczycielki, która wybrała się ze swoimi uczniami do Rosji, czym rozpętała prawdziwy skandal.

Jak informuje internetowe wydanie „Ukraińskiej prawdy", powołując się na wiceministra Pawła Hobzeja, 12 sierpnia kijowski oddział Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury oświadczył, że wysłał ok. 70 uczniów ukraińskich szkół do Moskwy i Petersburga w celu wzięcia udziału w programie szkolno-oświatowej Rossotrudniczestwa „Zdrawstwuj Rossija!".

Incydent wywołał oburzenie ukraińskich polityków. Deputowana do Rady Najwyższej Natalia Wiesiołowa zwróciła się z wnioskiem do ukraińskich resortów z żądaniem wyjaśnienia sytuacji. Szef SBU Wasilij Hrycak powiedział, że nic mu nie wiadomo o tym incydencie.

„Trwają wakacje, nauczyciele są na urlopach. Dowiedzieliśmy się o jednym takim wyjeździe, mamy nadzieję, że więcej ich nie było. Nie możemy powiedzieć, że obywatele Ukrainy nie odwiedzają Rosji, granica nie jest zamknięta, a my nie mamy prawa zabraniać takich wyjazdów, dlatego że mają one miejsce poza systemem oświaty, za zgodą rodziców, to rodzice podejmują taką czy inną decyzję" — powiedział dziennikarzom wiceminister oświaty.

Według słów Hobzeja resort ustalił tożsamość ukraińskiej nauczycielki, uczy języka rosyjskiego w jednej z kijowskich szkół. Dyrekcja szkoły ma o niej dobre zdanie, mówi, że „rzetelnie wypełnia swoje obowiązki".

Hobzej zauważył, że ministerstwo usiłowało skontaktować się z nauczycielką, ale bezskutecznie. „Pewnie przebywa teraz razem z dziećmi (w Rosji — red.). Kiedy wróci, próbujemy sytuację wyjaśnić" — dodał ukraiński minister.