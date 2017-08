Pierwsza wydrukowana na drukarce 3D rosyjska satelita nadała sygnał

Kosmonauci Siergiej Riazanskij i Fiodor Jurczychin we czwartek wystrzelili na orbitę satelitę podczas wyjścia w otwartą przestrzeń kosmiczną.

„W piątek 18 sierpnia o 15:30 (11:30 czasu moskiewskiego) studenckie centrum zarządzania lotami Politechniki Tomskiej odebrało i nagrało sygnał satelity Tomsk-TPU-120, który wczoraj został wystrzelony z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w kierunku orbity Ziemi" — czytamy w komunikacie Politechniki Tomskiej.

Sygnał był odbierany przez 20 minut.

„Usłyszeliśmy fragment wiadomości głosowej w języku rosyjskim. W najbliższym czasie liczymy na otrzymanie telemetrii. Do końca sierpnia będzie wiele wygodnych sesji przed południem, kiedy sygnał z satelity jest dobry" — czytamy w komunikacie wypowiedź magistranta Katedry Budowy Przyrządów Precyzyjnych Instytutu Badań Nieniszczących Politechniki Tomskiej Andrieja Kołomiejcewa.

W ciągu całego lotu satelita będzie nadawać na Ziemię wiadomości głosowe — komunikat do narodów Ziemi nagrany przez studentów w 11 językach: rosyjskim, tatarskim, kazachskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, chińskim, arabskim i hindi. Miłośnicy radia mogą złapać sygnał na częstotliwości 437,025 MHz. O odebraniu sygnału już poinformowali radiosłuchacze z Niemiec, Japonii, Korei oraz szeregu rosyjskich miast.

© Fotolia/ Vadimsadovski Do Ziemi zbliża się gigantyczna asteroida

Jak poinformowano wcześniej, celem startu jest przetestowanie technologii supermałych aparatów kosmicznych o wadze do 100 kg oraz aparatury w warunkach lotu autonomicznego z orbity od 400 km a także uzyskanie zdjęć powierzchni Ziemi i danych naukowych przyrządów zainstalowanych na mikrosatelicie. Materiały foto i wideo zostaną wysłane z powrotem na Ziemię na twardych dyskach na statku Sojuz MS-04.

Satelita Tomsk-TPU-120 to pierwszy rosyjski statek kosmiczny stworzony z wykorzystaniem technologii 3D na Politechnice Tomskiej. Należy do klasy nanosatelit, jego wymiary to 30x11x11 cm. Aparat jest przeznaczony do testów nowych technologii materiałoznawstwa kosmicznego.