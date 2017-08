Japonia razem z USA obierają kurs na zwiększenie presji na Koreę Północną

„Co się tyczy sytuacji wokół Korei Północnej, obie strony zgodziły się co do konieczności zacieśnienia współpracy między Japonią i USA i jednocześnie zwiększenia presji (na KRLD) razem ze wspólnotą międzynarodową, co do istotności skrupulatnej realizacji rezolucji RB ONZ i co do pracy nad konkretnymi działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności obronnej Japonii i USA" — czytamy w komunikacie japońskiego MSZ.

Na spotkaniu z Abe Dunford podkreślił trwałość sojuszu wojskowego obydwu państw. Abe wyraził ze swej strony wdzięczność prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za zobowiązanie do obrony sojuszników USA.

Mimo sankcji RB ONZ KRLD nie zaprzestaje prób rakietowych pod pretekstem obrony przed potencjalną agresją wojskową ze strony USA i ich sojuszników.