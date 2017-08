Brazylijscy neonaziści marzą o śmierci w walce na Ukrainie

Policja brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul prowadzi śledztwo w sprawie działalności młodych neonazistów, prawdopodobnie zwerbowanych przez międzynarodową organizację Misanthropic Division (zakazaną w Federacji Rosyjskiej).

Telefon od redakcji Sputnik Mundo wywołał niedowierzanie starszego komisarza Paulo Césara Jardima, odpowedzialnego za śledztwo w sprawie działalności neonazistów Rio Grande do Sul. Wydało mu się „dziwnym”, że zadzwoniono na jego telefon komórkowy z rosyjskiej agencji informacyjnej w sprawie tajnego śledztwa na temat werbowania młodych Brazylijczyków w celu ich udziału w paramilitarnej ekstremistycznej działalności na Ukrainie.

© Fotolia/ Rvlsoft Amerykańskim neonazistom wstęp wzbroniony

W grudniu 2016 roku policja Brazylii wykryła w stanie osiem wykroczeń związanych z działalnością radykalnych grup. Policja konfiskowała amunicję, materiały propagandowe i książki o nazizmie, a także zatrzymała mężczyznę w wieku 26 lat. Wówczas powodem policyjnej operacji był związek Brazylijczyków z międzynarodową organizacją neonazistowską Misanthropic Division, działającą w 15 państwach świata i biorącą udział w walkach na Ukrainie.

Według komisarza, były podejrzenia, że konstruowali bomby. „Znaleźliśmy laboratorium, ale warunki w nim były niewystarczające”. Przedstawiciel policji podkreślił, że szczegóły śledztwa są konfidencjonalne i powiedział tylko, że wszyscy przesłuchani pozostali na wolności na czas rozpatrzenia sprawy.

Policja Rio Grande do Sul już 15 lat śledzi działalność miejscowych neonazistów. „Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2002 roku, a w 2005 było ich najwięcej. To było związane z 60-leciem zakończenia Holocaustu, wówczas dokonano bestialskiego ataku na młodego mężczyznę” – powiedział Jardim, dodając, że udało się wtedy zapobiec atakom na synagogi.

„Zacząłem studiować ich filozofię, żeby prowadzić przesłuchania. W rozmowach z nimi uświadomiłem sobie, że brazylijski ruch jest dla nich za ciasny, nie chcą tylko robić sobie tatuaży i walczyć z policją, a w najgorszym razie trafić do więzienia” – powiedział.

„Pytałem: dlaczego Ukraina? Niektórzy mówili, że chcą zostać miejskimi wojownikami i marzą o śmierci w walce. Wśród nich są i tacy, którzy znają ludzi, którzy tam pojechali walczyć, chociaż nie udało się tego sprawdzić. To raczej miejska legenda. Ale jak mówią, „ w kapitalistycznym społeczeństwie opłaconym przez żydów” nie ma miejsca na romantyczne marzenia o śmierci w boju” – powiedział komisarz.

Podkreślił, że te „heroiczne cele” krążą w materiałach, którymi neonaziści się wymieniają, jako kodeks zachowania i „biblia neonazistów”, gdzie usprawiedliwia się nienawiść wobec Żydów i homoseksualistów na tle sławienia „czystości swojej rasy”.

„Pytałem, jak można być zadowolonym z nienawiści, z zadawania bólu i przelania krwi innego człowieka, ale odpowiadali mi z absurdalną bezpośredniością: „kiedy zabijasz karalucha, nie żałujesz, bo mowa o niższym gatunku, takim jak Murzyni, Żydzi i homoseksualiści” – wspomina słowa przesłuchiwanych Jardim.

© Sputnik. Piotr Zadorożny Neonazistowska Ukraina

Jego zdaniem, obecność apologetów nazizmu i faszyzmu w Ameryce Łacińskiej uchodzi korzeniami ku fali imigracji z Niemiec i Włoch w latach II wś. Z początku ówczesny prezydent Brazylii Getúlio Vargas skłaniał się ku poparciu dla Adolfa Hitlera, póki w końcu nie wystąpił przeciwko niemu.

„Kiedy Brazylia dołączyła do sojuszników, naziści przebywający w państwie przeszli do podziemia, ale kontynuowali swoją działalność. Mamy miasta, które wyrosły na niemieckich i włoskich koloniach z tych czasów, gdzie do dziś mówi się po niemiecku i gdzie wpływ nazizmu jest widoczny. W innych przypadkach myślę, że chodzi o swojego rodzaju „modę na fundamentalizm”. Widziałem czarnoskórych nazistów, którzy śpią tylko z niebieskookimi blondynkami. Widziałem też nazistów gejów” – podsumował komisarz.