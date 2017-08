60 tysięcy fajerwerków na siedmiu wzgórzach

Tym razem w wydarzeniu wezmą udział zespoły z ośmiu krajów: Rosji, Austrii, Armenii, Brazylii, Chin, Rumunii, Chorwacji i Japonii. W niebo zostanie wystrzelonych 60 000 tysięcy sztucznych ogni, które mogą osiągnąć maksymalną wysokość około 200 metrów! Łącznie do tego niezwykłego show zostanie wykorzystanych około 27 ton materiałów pirotechnicznych. Każdy z zespołów festiwalu przygotowuje swoją własną niespodziankę, która powinna rzucić publiczność na kolana.

Wszystkie drużyny pokażą prawdziwe spektakle. W tym roku tematem festiwalu jest „Moskwa na siedmiu wzgórzach" — jest on poświęcony zbliżającemu się jubileuszowi stolicy, która w tym roku będzie obchodzić swoje 870 urodziny. Wzniesienia Parku Bratejewskiego zostaną nazwane na cześć historycznych wzgórz Moskwy, a na samych wzgórzach można będzie podziwiać oryginalne obiekty. Na przykład na „Wzgórzu Borowickim" zostanie zainstalowana 12-metrowa drewniana huśtawka, a na wzniesieniu, symbolizującym „Wzgórze Tagańskie", gdzie mieszkali niegdyś krawcy, stanie ośmiometrowe krosno tkackie.

Pokaz fajerwerków każdej z drużyn potrwa około 10 minut. Przy ocenie występów jury będzie brać pod uwagę ich widowiskowość, synchronizację fajerwerków oraz harmonię kompozycji i oprawy muzycznej.

Oprócz świetlnego show na gości czeka także bogaty program rozrywkowy: przedstawienia uliczne, konkursy oraz strefy gastronomiczne, a także wiele innych rozrywek. Pokazy pirotechników zobaczą nawet kosmonauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na publiczność oprócz samych pokazów sztucznych ogni czekają także wspaniałe koncerty muzyczne. Gwiazdami pierwszego dnia festiwalu będą zespoły „Chór Tureckiego" i „SOPRANO Tureckiego", które wykonają hity różnych pokoleń oraz utwory muzyki klasycznej. 19 sierpnia na scenie rockowej wystąpi grupa „Uma2rman", a dzień później legenda rosyjskiego rocka — zespół „Splin". Według szacunków organizatorów festiwal odwiedzi codziennie od 200 do 250 tys. osób.

Zdaniem kierownika stołecznego Departamentu Sportu i Turystyki Nikołaja Guliajewa „będzie to dla Moskwian i gości stolicy. Festiwal fajerwerków ma już bardzo ugruntowaną pozycję w kalendarzu najciekawszych wydarzeń Moskwy. Podobne projekty wyprowadzają na nowy poziom jeden z kierunków, który rozwija się w ostatnich latach bardzo aktywnie — tzw. turystykę wydarzeniową — powiedział.

Park Bratejewski ze swoim niezwykłym krajobrazem, nabrzeżem i wspaniałymi panoramami zachwycił drużynę Armenii, którą będą reprezentować dwie firmy: Pyroat Fireworks i Sharm Holding. „Szkoda, że nie mamy u siebie w Erywaniu takich możliwości!" — powiedział producent wykonawczy Sharm Holding Ruben Toroyan w wywiadzie dla radia Sputnik. Jednak wygląda na to, że to, co przygotowała Armenia na festiwal w Rosji, może wywołać jeszcze większy zachwyt.

— To malarstwo na nocnym niebie. Inspirują nas płótna takich arystów jak Monet, van Gogh, ormiańscy artyści Minas czy Saryan — przede wszystkim impresjoniści ze swoją bogatą paletą barw. My próbujemy odtworzyć tę paletę kolorów. Myślę, że to widowisko będzie dla wszystkich bardzo ciekawe. I nie tylko nasz występ, a cały festiwal w ogóle. Przyjechały wspaniałe zespoły z Brazylii, Chin, Japonii. Dla nas zobaczenie tego, co tworzą ci ludzie i pokazanie czegoś swojego — to fantastyczna sprawa — powiedział Ruben Toroyan.

Do oprawy muzycznej swojego pierwszego numeru zespół z Armenii wybrał piosenkę Arna Babadżaniana „Najlepsze miasto Ziemi" (Lutshij gorod Ziemli).