Ekspert: pozwoliliśmy na zniszczenie państw i obróciło się to przeciwko nam

W wywiadzie dla Sputnik Mundo polityczny analityk André Abeledo Fernández opowiedział, co według niego doprowadziło do zamachów w Hiszpanii w tym tygodniu.

— Trzeba koniecznie rozumieć, że kiedy niszczysz państwo – a właśnie to próbowano zrobić w Libii, Iraku i Syrii, — to zostawiasz swobodną przestrzeń dla terrorystów, barbarzyńców.

Poza tym, wśród naszych sojuszników są i tacy, co już właściwie udowodniono, którzy popierają i finansują terrorystów. Mówię o Arabii Saudyjskiej i Turcji. Europa powinna określić, jakie stosunki podtrzymuje z państwami, które finansują terroryzm.

Z jednej strony walczymy z terroryzmem, z drugiej budujemy partnerskie stosunki z państwami popierającymi terroryzm. Teraz już widać, że polityka Stanów Zjednoczonych i NATO przeciwko tym państwom to polityka zniszczeń i grabieżczych wojen. Wojen o zasoby energetyczne.

Pozwoliliśmy niszczyć państwa, a teraz obróciło się to przeciwko nam. Zetknęliśmy się z problemami we własnym domu.

© REUTERS/ Susana Vera Hiszpanie protestują przeciw islamizacji Europy

Przede wszystkim chciałbym wykrzyknąć: Wreszcie! Wreszcie zaczęliśmy sobie zdawać z tego sprawę. Wszyscy to dawno wiedzieliśmy, ale wreszcie zaczynamy mówić o tym głośno. Trzeba było zrobić wycieczkę w przeszłość, niezbyt odległą. W czasach II wś, kiedy istniały dwa zupełnie różne systemy z różnymi poglądami, ZSRR i blok zachodni, to połączyły się przeciwko nazistowskim Niemcom, przeciwko głównemu wrogowi. Teraz jesteśmy w podobnej sytuacji. W ten sposób za wspólnego wroga moglibyśmy uważać Państwo Islamskie. Trzeba odłożyć na bok nasze różnice i naszą walkę strategiczną o władzę i zasoby. Nie ma innej drogi niż działać wspólnie przeciwko Państwu Islamskiemu. Wydaje mi się, że to kwestia zdrowego rozsądku. Cieszę się, że ambasador o tym powiedział.

Dzień wcześniej w Moskwie ambasador Hiszpanii w Federacji Rosyjskiej Ignasio Ibanes po minucie ciszy w pamięć o ofiarach zamachów terrorystycznych w Hiszpanii powiedział, że jego państwo ma nadzieję na kontynuowanie wspólnej z Rosją walki przeciwko terroryzmowi.

Według hiszpańskiego ambasadora, „terroryzm stanowi globalne zagrożenie i walczyć z nim trzeba tak samo, za pomocą globalnych środków”.