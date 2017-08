10 najbezpieczniejszych samochodów 2017 roku

Jaki jest najbezpieczniejszy samochód? To pytanie zadaje sobie wielu kierowców na całym świecie. Eksperci z instytutu IIHS niszczą dziesiątki nowych modeli samochodów, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Przeprowadzone przez nich crash-testy pozwalają stworzyć ranking najbezpieczniejszych aut.

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem LiveCars.ru.

Chevrolet Volt

Kompaktowy model amerykańskiego giganta samochodowego General Motors jest liderem rankingu top-10 najbezpieczniejszych samochodów świata w 2017 roku według danych agencji IIHS. Według nich, ten samochód elektryczny gwarantuje poziom bezpieczeństwa, który przewyższa standardowe wymogi bezpieczeństwa przy dowolnym wypadku. Tłumaczy się to najnowszymi technologiami, które weszły w skład wyposażenia modeli marki Chevrolet.

Honda Ridgeline

Praktyczna japońska nowość trafiła do rankingu najbezpieczniejszych samochodów 2017 roku nieprzypadkowo. Na podstawie wyników crash-testów ten pickup otrzymał najwyższą ocenę od agencji IIHS. Trzeba przy tym zauważyć, że Honda Ridgeline jest jedynym pickupem, który otrzymał taką wysoką ocenę.

Taki rezultat Ridgeline otrzymał dzięki systemowi kompleksu bezpieczeństwa Honda Sensing, dzięki któremu znacznie zmniejszyło się ryzyko wypadku.

Hyundai Santa Fe Sport

Zapał i skrupulatność Koreańczyków z firmy Hyundai budzi podziw! Doskonałym tego przykładem jest samochód terenowy Santa Fe Sport. Na podstawie wyników crash-testów to auto nie tylko otrzymało maksymalną ocenę za bezpieczeństwo, ale i zasłużyło na tytuł najbezpieczniejszego cross-overa na świecie.

Podczas crash-testów samochód Koreańczyków pokazał dobre rezultaty ochronnych funkcji powypadkowych oraz wysoki poziom profilaktyki wypadków.

Genesis G90

Oprócz samochodu marki Hyundai, w rankingu najbezpieczniejszych samochodów 2017 roku znalazła się premierowa marka Genesis. 4-drzwiowy model G90, z sukcesem produkowany w wielu państwach, otrzymał ocenę „bardzo dobry” od specjalistów z instytutu IIHS.

W skład wyposażenia premialnego sedana, który ma stworzyć konkurencję dla „niemieckiej trójki”, wchodzi wiele różnych systemów bezpieczeństwa i pomocy kierowcy. Na przykład, w arsenale modelu jest asystent parkowania z kamerą, system monitoringu „martwych punktów”, strefa automatycznego hamowania i wiele innych.

Chrysler Pacifica

Nowy amerykański van Chrysler Pacifica słusznie znalazł się w rankingu najbezpieczniejszych samochodów świata 2017 roku, ponieważ ten model jest pierwszym w swoim segmencie, który zasłużył na maksymalną ocenę od IIHS. Zauważa się, że wyposażenie praktycznego rodzinnego modelu składa się m.in. z systemu automatycznego zapobiegania stłuczkom, który pomyślnie przeszedł wiele testów.

Honda Pilot

Ten japoński terenowiec zbudowany specjalnie dla północnoamerykańskiego rynku jest wyposażony w system zapobiegania wypadkom. Właśnie ta funkcja pozwoliła Hondzie Pilot dostać najwyższą ocenę w zakresie bezpieczeństwa od IIHS.

Oprócz tego, na wyposażeniu samochodu znalazły się takie systemy jak tempomat, system monitoringu martwych punktów i wiele innych.

Audi A4

Model Audi A4 nowej generacji jest wyposażony w wiele systemów bezpieczeństwa biernego i aktywnego, co pozwoliło mu wejść do rankingu najbezpieczniejszych samochodów 2017 roku. Oprócz tego wszystkiego, auto ma szczególną konstrukcję przedniego nadwozia, co pozwala minimalizować ewentualne uszkodzenia ciała motocyklistów i przechodniów w razie wypadku.

Acura ILX

Samochód premialnej japońskiej marki Acura zawsze wyróżniał się przodującymi technologiami. Potwierdzeniem tego jest model ILX. Sedan został wyposażony w komplet systemów bezpieczeństwa AcuraWatch, dzięki któremu elektroniczny „mózg” samochodu otrzymuje szerokie dane o przeszkodach na drodze, niezależnie od tego, czy to człowiek, czy inny obiekt.

Volvo S90

Historycznie się tak złożyło, że szwedzka marka Volvo kojarzy się wielu miłośnikom samochodów z najbezpieczniejszymi samochodami na świecie. Inżynierowie kompanii co roku potwierdzają tę opinię.

Właśnie dlatego w rankingu najbezpieczniejszych samochodów 2017 roku znalazł się sedan Volvo S90. Dzięki nowatorskim systemom, zapewniającym bezpieczeństwo podczas ruchu, 4-drzwiowy model otrzymał najwyższe oceny od IIHS.

Toyota Yaris iA

Ten niewielki samochód miejski, który zupełnie niedawno był oferowany pod marką Scion, został wyposażony na przykład w system ostrzegania przed opuszczeniem pasa i przed zderzeniem czołowym. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, japońska kompania zbudowała jeden z najbezpieczniejszych samochodów miejskich na świecie.