Japończycy wykupują podziemne schrony przeciwatomowe

Niepokojące oświadczenia północnokoreańskich władz na temat rozwoju narodowego programu atomowego i regularne starty w KRLD międzykontynentalnych rakiet balistycznych, napływające w związku z tym ostre ostrzeżenia USA pod adresem Korei Północnej a także brak wspólnej opinii odnośnie reakcji na prawdopodobny konflikt zbrojny między tymi państwami doprowadziły do tego, że Japończycy zaczęli samodzielnie podejmować środki do obrony własnej i swoich bliskich przed potencjalnym zagrożeniem. Niepokój nasilił się po tym, jak w kwietniu bieżącego roku na posiedzeniu parlamentu premier Abe Shinzo oświadczył, że Korea Północna może wyposażać rakiety w toksyczny gaz sarin.

Jeśli dodać do tego fakt, że tylko w 2017 roku do Morza Japońskiego spadło około 12 północnokoreańskich rakiet, to niepokój Japończyków jest jak najbardziej na miejscu.

Gwałtowny wzrost popytu na podziemne schrony potwierdza spółka Oribe Seiki Seisakusho z siedzibą w Kobe, która zajmuje się tym biznesem od 1962 roku. W specjalnym wywiadzie dla Sputnika przedstawicielka spółki Oribe Nobuko potwierdziła, że popyt jest wywołany niczym innym, jak tylko lękiem Japończyków przed północnokoreańskim zagrożeniem.

© Sputnik. Iliya Pitalev Jak wyglądają w środku moskiewskie schrony? 11

Oribe-san powiedziała, że ich firma jest jedną z najstarszych w Japonii. Jej historia sięga 1905 roku — wówczas zaczęła szyć europejskie ubrania, które zastąpiły japońskie kimono. Później szyła mundury dla japońskich pilotów wojskowych, a następnie przestawiła się na preparaty do dezynfekcji owoców i warzyw importowanych do Japonii z państw Azji Południowo-Wschodniej. Stopniowo zajęła się filtrami powietrza, których technologię zapożyczyła od Szwajcarii. Natomiast od 1962 roku, czyli w okresie zimnej wojny, zaczęła specjalizować się w budowie podziemnych schronów.

W porównaniu do 2016 roku sprzedaż schronów wzrosła 26-krotnie. Każdy schron jest na tyle hermetyczny, że w ciągu 2 tygodni rodzina będzie mogła przebywać w nim, nie obawiając się o własne życie. Co się tyczy wody i żywności, właściciele powinni przygotować zapasy na własną rękę. Schron jest wyposażony w szwajcarski system klimatyzacji i oczyszczania powietrza, którego filtry zapobiegają przedostaniu się do środka nie tylko promieniowania, ale również gazu toksycznego, w tym sarinu. Firma gwarantuje hermetyczność i komfort, jeśli w tym przypadku można o tym mówić. Największą popularnością cieszą się schrony na 3-5 osób, ponieważ japońskie rodziny już nie są tak liczne, jak dawniej. Cena schronu waha się od 18 do 25 mln jen.

© Sputnik. Władimir Piesnia Zacharowa: Słowa Waszczykowskiego budzą żal

Według słów Oribe Nobuko ich firma nie jest jedyną w Japonii, ale tylko Oribe Seiki Seisakusho wie, jak budować hermetyczne i bezpieczne schrony, gdyż posiada bogate doświadczenie i wykorzystuje szwajcarskie filtry powietrza blokujące promieniowanie. Drzwi schronów sprzedawanych przez firmę Oribe są w stanie wytrzymać wybuch bomby i nie roztopią się nawet przy temperaturze do 1200 stopni. Firma prowadzi działalność edukacyjną w zakresie sposobów na zapewnienie własnego bezpieczeństwa w przypadku katastrofy nuklearnej i rozprzestrzenienia promieniowania za pośrednictwem założonego przez nią Towarzystwa Japan Nuclear Shelter Association. Jednocześnie Oribe Nobuko narzeka, że pod względem rozpowszechnienia podziemnych schronów Japonia bardzo odstaje od innych państw z wskaźnikiem zaledwie 0,02%.