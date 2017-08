Ukraina zaprezentowała śmigłowiec własnej produkcji

Wcześniej Wiaczesław Bogusłajew, prezes Motor Sicz, ogłosił, że koncern już w 2018 roku rozpocznie produkcję tych śmigłowców.

— Dziś stoimy przed pierwszym ukraińskim śmigłowcem, który nazwaliśmy „Nadieżda”. Jest on naszą nadzieją na rozwój kraju, na rozwój zaawansowanych technologii. I mamy nadzieję, że ten śmigłowiec będzie miał wiele modyfikacji: do monitoringu dróg, do monitoringu rurociągów, do celów obronnych, a także do wykorzystania w rolnictwie i do przewozu pasażerów – powiedział Bogusłajew.