Zlokalizowano wrak krążownika „Indianapolis”. Zatonął w 1945 r.

Zlokalizowała go na głębokości 5,5 km pod powierzchnią Pacyfiku ekipa poszukiwaczy, na której czele stoi współzałożyciel Microsofta Paul Allen.

„Jako Amerykanie, mamy szczególny dług wdzięczności wobec członków załogi USS Indianapolis za ich odwagę, upór i poświęcenie w obliczu straszliwych okoliczności. Nasze poszukiwania dalszych części wraku będą oczywiście kontynuowane, ale mam nadzieję, że już teraz dla każdego, kto czuje więź z tym okrętem, skala oczekiwanego tak długo znaleziska jest już widoczna" — napisał Allen.

Katastrofa „Indianapolis” wyrządziła największe straty w ludziach poniesione na skutek zatopienia jednego okrętu w całej historii amerykańskiej marynarki wojennej.

Jednostka została zwodowana w 1931 roku w Nowym Jorku. W wojnie na Pacyfiku służyła jako okręt flagowy admirała Raymonda Spruance'a, dowódcy Piątej Floty. Zatonął w drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych po dostarczeniu elementów bomby atomowej Little Boy, która została zrzucona na Hiroszimę, do bazy Tinian. Storpedował go japoński okręt podwodny I-58.

Krążownik poszedł na dno w ciągu 12 minut. Udało się uratować 316 spośród 1196 marynarzy. Okręt nie nadał S.O.S. Przyczyną śmierci członków załogi były m.in. ataki rekinów, odwodnienie i wyziębienie organizmu. Rozbitkowie byli pozbawieni żywności i słodkiej wody. Dopiero po pięciu dniach zostali przypadkowo zauważeni przez samolot patrolowy PV-1 Ventura.