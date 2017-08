Sąd odmówił aresztowania turbin Siemensa na Krymie

Siemens zwrócił się do sądu o anulowanie transakcji i zastosowanie skutków nieważności umowy.

Sąd odrzucił wniosek niemieckiego koncernu o wprowadzenie środków tymczasowych, polegających na nałożeniu aresztu na sporne turbiny, i zakazu dotyczącego montowania tych urządzeń.

Pozew został złożony 11 lipca 2017 roku. Nie będzie rozpatrywany do 21 sierpnia. Powództwo skierowano przeciwko Technopromeksportowi i Siemens Gas Turbine Technologies. Powód 18 sierpnia przedstawił wniosek o usunięcie okoliczności, które posłużyły za podstawę do nierozpatrywania wniosku i załączonych do niego dokumentów.

Siemens wyjaśnił, że Siemens Gas Turbine Technologies wystąpił w tej sprawie w charakterze pozwanego w celach informacyjnych. Natomiast wszystkie roszczenia kierowane są pod adresem Technopromeksportu jako uczestnika projektu w Tamani.

Technopromeksport, należący do Rostechu, buduje elektrownie cieplną na Krymie. Z kolei petersburski Siemens Gas Turbine Technologies to owoc współpracy między koncernem Siłowyje Maszyny a niemieckim Siemensem (udziały 35% do 65%). Prawdopodobnie właśnie w tym przedsiębiorstwie wyprodukowano turbiny, które trafiły na Krym.