Wyjaśniono, dlaczego komórki rakowe nie zabijają się same

Tajemicą przeżywania wielu guzów nowotworowych jest to, że wykorzystują one „V kolumnę” we własnym DNA do stłumienia pracy programu samozagłady komórek, głosi artykuł opublikowany w „Nature Communications”.

„Dzięki temu odkryciu możemy teraz to wykorzystać do sprawdzenia, czy ten mechanizm jest zepsuty w DNA guzów rakowych pacjentów, którzy biorą udział w projekcie „100 tysięcy genomów”. Te obserwacje pomogą nam znaleźć nowe metody walki z rakiem, które uratują życie wielu ludzi w przyszłości” – powiedział Christopher Yau z Uniwersytetu Birmingham (Wielka Brytania).

Znaczna część guzów rakowych w organizmie człowieka i innych zwierząt pojawia się z podowu usterki w genie p53. Odpowiada on za syntezę białka, które pilnuje integralności informacji genetycznej i włącza mechanizm samozagłady – apoptozę – przy seryjnych usterkach. Dlatego kultury komórek z uszkodzonym genem p53 praktycznie trudno zniszczyć z powodu braku mechanizmu samozagłady w ich genomie.

Badania ostatnich lat wskazują, że wiele komórek rakowych nie ma fatalnych mutacji w genie p53, ale zawierają w sobie wiele uszkodzonych DNA, które zwykle zmuszają go do włączenia się.

Brytyjscy biolodzy wyjaśnili, dlaczego tak się dzieje, badając genomy kilkuset rodzajów raka jajników. Okazało się, że mniej więcej 1/5 guzów zagadkowym sposobem nie miała mutacji w genach związanych z pracą tego szczególnego systemu, zapobiegającemu budowaniu molekuł białka podczas czytania uszkodzonych genów.

Ten system, złożony z białek i rybosomów, komórkowych „fabryk białkowych”, zaczyna działać po tym, jak jądro przeczyta gen i przygotuje tzw. „matrycę RNA”. Ona stanowi krótki szablon złożony z liter kodu genetycznego, zawierający w sobie instrukcje zbierania molekuły białkowej.

Jeszcze zanim mRNA opuści jądro, przyłączają się do niego białka-inspektorzy z rodziny UPF, które sprawdzają, czy zawarte są w nim bezsensowne błędy, prowadzące do nieoczekiwanego przerwania syntezy białek. Jeśli takie defekty są w mRNA, to białka łączą się z molekułą RNA, co przeszkadza rybosomom sczytywać ją i prowadzi do jej zniszczenia.

Prawidłowe funkcjonowanie tego mechanizmu w komórkach rakowych, jak uważa Yau i jego zespół, nie zabija ich, ale odwrotnie, pomaga im wyżyć. Dzieje się tak dlatego, że białka UPF blokują sczytywanie genu p53 i przeszkadzają w pracy nawet wtedy, gdy zawiera stosunkowo nieszkodliwe mutacje.

Odkrywszy tak nieoczekiwany mechanizm wyżywania raka jajników, naukowcy spróbowali znaleźć jego odpowiedniki w kulturach innych typów raka. Przeanalizowawszy powyżej siedmiu tysięcy innych guzów, biolodzy znaleźli setki kolejnych przykładów na to, jak działanie tego systemu pomaga przetrwać rakowi.

Dlatego Yau propouje stworzyć preparat, który będzie blokował sprawdzanie prawidłowości kopiowania genów w komórkach rakowych i pozwalał p53 uruchomić program komórkowej samozagłady. Takie substancje mogłyby uratować wiele tysięcy ludzi, których rak jest dzis uznawany za odporny na klasyczne metody leczenia.