Rosja reaguje na ograniczenia w wydawaniu wiz przez USA

Ograniczenia w pracy ambasady USA w Rosji są „formą protestu", na odpowiedź Rosji „nie trzeba będzie długo czekać", odpowiemy tym samym - oświadczył Ria Novosti wiceprzewodniczący komisji do spraw międzynarodowych Rady Federacji, szef komisji ds. ochrony suwerenności państwowej Rady Federacji Andriej Klimow.

„To oczywiście forma protestu. My nie możemy być dłużni, w tej kwestii odpowiemy tym samym" — powiedział Klimow.

Ograniczenia w pracy ambasady USA w Rosji to próba stworzenia pozoru, że Waszyngton zareagował na wydalenie amerykańskich ambasadorów z Rosji, to dalszy kurs na degradację stosunków między państwami na który trzeba odpowiedzieć, ale bez pośpiechu — oświadczył pierwszy wiceprzewodniczący komisji do spraw międzynarodowych Dumy Państwowej Dmitrij Nowikow.

„To oczywiście dalszy kurs na degradację stosunków między Rosją i USA. To próba stworzenia pozoru, że USA reagują na sankcje Rosji wobec amerykańskich dyplomatów" — powiedział Nowikow w rozmowie z Ria Novosti.

Deputowany powiedział też, że Rosja nie pozostawi takich działań bez odpowiedzi, że takie działania powinny być wywarzone, i że nie należy dopuszczać pośpiechu. Zachowywać się należy godnie, reagować trzeba, ale w taki sposób, żeby nie generować nieskończonej ilości spirali napięć w relacjach między dwoma państwami" — zakończył parlamentariusz, zapytany, czy konieczna jest odpowiedź na zapowiedzi amerykańskiej ambasady.