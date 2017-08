Ukraina: Stary radziecki czołg arcydziełem przemysłu zbrojeniowego

„Czołg bojowy T-72A stał się jeszcze bardziej chroniony i skuteczny” — oświadczył Poroszenko. Podczas modernizacji maszyny, jak poinformował, „Kijowski Zakład Pancerny” wykorzystał doświadczenie operacji wojskowych na wschodzie kraju.

© Sputnik. Stringer Ukraińskie transportery opancerzone zakupione przez Irak nie jeżdżą i nie strzelają

Prezydent Ukrainy powiedział również, że dzięki poprawkom do budżetu państwa na rok 2017 na zbrojenie trafią czołgi „Opłot” (stworzone na bazie radzieckiego T-80). „Ukraińska armia staje się z każdym dniem silniejsza” — podsumował Poroszenko.

Do postu prezydenta Ukrainy dołączono wideo ze zmodernizowanym czołgiem.

Wcześniej koncern państwowy „Ukroboronprom” poinformował, że wchodzący w jego skład „Kijowski Zakład Pancerny” opracował nową modernizację głównego czołgu bojowego T-72AS. W nowej wersji pod nazwą T-72AMT specjaliści zainstalowali dynamiczną obronę generacji „Nóż”. Ten system zmniejsza skuteczność broni przeciwpancernych.

Ekspert wojskowy, redaktor naczelny magazynu „Obrona Narodowa” Igor Korotczenko na antenie radia Sputnik zwrócił uwagę na to, że ostatnie opracowania ukraińskiego sprzętu wojskowego prowadzone są na bazie starych radzieckich modeli.

„Powstaje pewna zadziwiająca sytuacja, gdy stary czterdziestoletni radziecki czołg nagle przedstawiany jest jako arcydzieło — jako osiągnięcie ukraińskiego przemysłu obronnego. Jeśli elementy lekkiego tuningu można nazwać «rewolucyjnym przełomem» Sił Zbrojnych Ukrainy, to można im tylko życzyć sukcesów” — powiedział Igor Korotczenko.

Jego zdaniem ukraiński przemysł obronny przy braku współpracy z Rosją ulega degradacji — przez 25 lat Ukraina wyprzedawała radzieckie dziedzictwo wojskowe.

„Istniały trzy główne okręgi wojskowej: Kijowski, Karpacki i Odeski. Tam są ogromne składy broni przeznaczone do wdrożenia nowych oddziałów ogólnowojskowych i czołgowych w razie wojny z NATO. Właśnie przez 25 lat Ukraina wszystko to wyprzedawała, nawet wchodząc w niektórych momentach do pierwszej dziesiątki czołowych eksporterów broni. Ale dziś, gdy już wszystko wyprzedano, własny przemysł nie funkcjonuje, zerwano współpracę, oni nie mogą niczego wyprodukować. Na przykład niedawne dostawy ukraińskich transporterów opancerzonych do Iraku. Irak zwrócił je, ponieważ pancerz był popękany. Taki sam skandal wybuchł wokół ukraińskich czołgów „Opłot”. Ukraiński przemysł może produkować w najlepszym wypadku kilkanaście sztuk rocznie. Dlatego niestety radziecka spuścizna była ogromna dla Ukrainy, a w warunkach zerwania współpracy z Rosją Ukraina w rzeczywistości po prostu degraduje” — uważa ekspert wojskowy.