NASA o trudnościach w SpaceX

Dyrektor Oddziału Nauki Planetarnej NASA James Green powiedział portalowi Spaceflight Now o opóźnieniach firmy SpaceX w pracach nad stworzeniem statku marsjańskiego Red Dragon.

Green powiedział, że do kierowania statkiem kosmicznym SpaceX planowała wykorzystać systemy komunikacji kosmicznej NASA. Obecnie firma nie potrzebuje takich usług agencji.

— Możemy porozmawiać z Elonem [Muskiem], kiedy będzie gotowy do rozmowy z nami… W żaden sposób nie ponaglamy go — powiedział Green. — To (rozpoczęcie misji — red.) naprawdę zależy od niego”.