Ukraińcy będą musieli płacić za rodzenie dzieci

Zgodnie z planem ta usługa od 2019 roku będzie płatna. Za pieniądze rodzącej będzie świadczony „pakiet usług". Informacji o tym, z czego dokładnie się składa, nie podano.

Kobieta, która nie posiada środków na opłatę porodu, będzie mogła rodzić bezpłatnie, lecz nie zostanie jej przydzielona osobna sala. Poza tym bezpłatny będzie poród złożony. Praca lekarzy w takim przypadku będzie rozliczana jako pilna pomoc, której koszty pokrywa państwo.

Rada Najwyższa Ukrainy na posiedzeniu 8 czerwca w pierwszym czytaniu zatwierdziła reformę służby zdrowia. Wówczas przewodniczący parlamentarnej podkomisji ds. praw człowieka i lider partii „Za życie" Wadim Rabinowicz oznajmił, że deputowani głosujący za nową ustawą „skazali najuboższe warstwy społeczne na Ukrainie na śmierć i wymieranie".

„Do nas do kraju przyjechali jacyś wariaci, którzy proponują mieszkańcom wsi, aby szukali lekarza rodzinnego na google map. A lekarzom — aby leczyli pacjentów na własny koszt, a potem gdzieś jechali i domagali się zwrotu pieniędzy od Ministerstwa Zdrowia. Co to jest, czy nie żyjemy we własnym kraju, nie wiemy realnie, jak wszystko oddaje się swoim i nic — obcym?" — cytuje go Apostrof.