Z KRLD do Syrii: ONZ poinformowało o przechwyceniu tajemniczych przesyłek

ONZ poinformowało o przechwyceniu dwóch ładunków wysłanych z KRLD do Syrii.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przejęto dwie przesyłki z KRLD do Centrum Badań Naukowych i Opracowań Syrii (SSRC), donosi agencja Reuters, powołując się na poufne sprawozdanie ONZ dotyczące naruszenia sankcji wobec KRLD.

W sprawozdaniu, które zostało przygotowane przez niezależnych ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych i przedstawione w Radzie Bezpieczeństwa organizacji, nie określono, kiedy i gdzie nastąpiło przechwycenie, ani też nie ujawniono zawartości dostaw.

© AFP 2017/ PHILIPP GUELLAND Kto dostarcza broń chemiczną do Syrii?

„Komisja bada doniesienia o współpracy między Koreą Północną a Syrią w dziedzinie zakazanej broni chemicznej, pocisków balistycznych i broni konwencjonalnej”, cytuje agencja fragment 37-stronicowego dokumentu.

„Inne państwo członkowskie (ONZ) poinformowało komisję, że istnieją powody, aby sądzić, że towary te są częścią porozumienia pomiędzy Koreańską Radą Rozwoju Przemysłu Górniczego (KOMID) a Syrią” — czytamy w sprawozdaniu.

„Odbiorcami były syryjskie organizacje, które UE i Stany Zjednoczone zdefiniowały jako «przykrywki» dla SSRC” — zaznaczono w sprawozdaniu.

Po największym ataku gazowym w sierpniu 2013 roku na przedmieściach Damaszku Wschodniej Gucie, w którym według różnych szacunków zginęło od kilkuset do półtora tysiąca osób, Syria przystąpiła do Konwencji o zakazie broni chemicznej. Było to wynikiem porozumienia Rosji i Stanów Zjednoczonych w sprawie zniszczenia broni chemicznej w kraju pod kontrolą OPCW i powstrzymało interwencję wojskową USA w Syrii. Prezydent Syrii Baszar al-Asad powiedział, że syryjski rząd nie stosował broni masowego rażenia, w tym chemicznej, przeciwko własnemu narodowi.

Zapasy broni chemicznej zostały wywiezione z Syrii w styczniu 2016 roku. OPCW poinformowała o całkowitym wyeliminowaniu arsenału chemicznego kraju.