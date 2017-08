„W ciągu ostatniego miesiąca w Syryjskiej Republice Arabskiej miały miejsce istotne zmiany. Siły rządowe przy wsparciu Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji poczyniły poważne postępy i wyrządziły znaczne szkody dużej grupie PI w centralnej Syrii. Prowincja Aleppo została całkowicie wyzwolona od terrorystów” — powiedział.

Rudskoj podkreślił, że łącznie wyzwolono od terrorystów 50 miejscowości i ponad 2,7 tysiąca kilometrów kwadratowych syryjskiego terytorium.

© Sputnik. Ilya Pitalev Aleppo wolne od terrorystów

Zaznaczył, że wraz z odblokowaniem miasta Dajr az-Zaur zakończy się rozgromienie głównych sił terrorystów Państwa Islamskiego w Syrii.

Dyrektor, koordynator Studiów Środkowego Wschodu w Instytucie Badań Strategicznych i Prognoz RUDN Dmitrij Jegorczenkow na antenie radia Sputnik wyraził opinię, że historia PI w Syrii faktycznie dobiega końca.

„Biorąc pod uwagę to, z jaką szybkością poruszają się syryjskie wojska rządowe, w rzeczywistości goniąc bojowników, którym zamknięto drogi zaopatrzenia, których jednocześnie atakują rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne, mówić o tym, że będzie jakiś poważny opór w Dajr az-Zaur, wydaje mi się, że nie wypada” — powiedział Dmitrij Jegorczenkow.

Według niego dziś można już mówić z większą lub mniejszą pewnością o perspektywach militarnego zwycięstwa nad terrorystami.

„Powiedziałbym, że można to zauważyć… To zależy od takich czynników, jak zaopatrzenie i planowanie operacji oraz od tego, na ile armii syryjskiej starczy sił i zasobów. Terytorium pod względem rozmiaru jest przyzwoite. Są to głównie obszary pustynne, tam ze szczególną uwagą trzeba prowadzić planowanie operacji. Z drugiej strony wydaje mi się, że PI już nie ma możliwości, aby uzyskać gdzie indziej politycznego, a nawet finansowego wsparcia” — powiedział Dmitrij Jegorczenkow.