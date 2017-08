Zdążyć przed pierwszym. Rosjanie w kolejce po amerykańskie wizy

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Puszkow: Waszyngton mocno się przeliczył

Wtorek to ostatni dzień wydawania wiz przed zapowiedzianą do 1 września przerwą. Przed budynkiem ambasady wczesnym rankiem ustawiła się długa kolejka osób, które muszą odbyć rozmowę albo którym pozostało już tylko odebrać wizę (składanie wniosku odbywa się drogą internetową). Po sprawdzeniu dokumentów, w tym również wezwania do stawienia się w ambasadzie, petenci wpuszczani są do budynku.

Stojący w kolejce Rosjanie mają nadzieję, że uda im się otrzymać wizę przed zapowiedzianą przez ambasadę przerwą w wydawaniu wiz.

„Za tydzień mam lecieć do przyjaciół na Florydę, kupiłem już bilety, bo są potrzebne do uzyskania wizy. Wyznaczono mi na dzisiaj termin rozmowy, liczyłem na odbiór wizy za parę dni. Teraz nie wiem, czy to się uda. Być może trzeba będzie wymienić bilety" — powiedział Ria Novosti jeden z oczekujących.

Kilka osób, które przyszły po odbiór wiz, cieszą się, że zdążyły przed przerwą w ich wydawaniu. Do budynku ambasady podchodzą też osoby, które są sprawdzić informację konsularną na tablicach, ale nie wiszą tu żadne ogłoszenia o zmianie w trybie wydawania wiz.

„Miałam zamiar przyjść za dwa dni, ale teraz nie do końca wiem, jak otrzymać wizę" — powiedziała Ria Novosti mieszkanka Moskwy Jelena, która zamierza pojechać do Bostonu.

Amerykańska ambasada poinformowała wcześniej, że z dniem 23 sierpnia wstrzymuje na czas nieokreślony procedurę wydania wiz nieimigracyjnych w całej Rosji. Pierwszego września procedura zostanie przywrócona, lecz tylko w rosyjskiej stolicy.