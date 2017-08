Myśleli, że znaleźli prezent od Hitlera

© Sputnik. Travelpeter Dzwon Hitlera

Sejf ma trzy zamki i widnieją na nim niemieckie napisy. „Teraz nawet pojęcia nie mamy, co może być w środku, trzeba go otworzyć (…) Otworzyć go w sposób standardowy się nie uda — czas zrobił swoje, metal bardzo się napowietrzył" — zauważyła przedstawicielka muzeum.

Sejf został dostarczony na zaplecze Winnickiego Obwodowego Muzeum Krajobrazowego. Przewieziono go w ciężarówce, bowiem znalezisko waży około 500 kilogramów. Poza sejfem w ziemi znaleziono też ceramikę z wizerunkiem „Gwiazdy Dawida" i kilka srebrnych niemieckich monet.

Historyk Aleksandr Fiedoroszyn opublikował na swojej stronie na Facebooku fotografie tego, w jaki sposób otwierany jest ten sejf. Jak powiedział, w środku znalazła się dokumentacja sporządzona częściowo w języku rosyjskim. „Możliwe, że mamy do czynienia z przedwojenną dokumentacją jakiegoś zakładu miejskiego" — powiedział Fiedoroszyn.

Historyk napisał potem, że sejf okazał się nie niemiecki, lecz polski. Wykonany był na początku XX wieku.