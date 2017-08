Szojgu: Musimy wspólnie walczyć z międzynarodowcym terroryzmem

„Uważam za bardzo ważną wymianę doświadczenia w walce z terroryzmem. Obecna twarz terroryzmu jest zupełnie inna — są to dobrze przygotowane, wyszkolone formacje uzbrojone. Nie są to poszczególni bandyci czy poszczególne ugrupowania, jest to poważne międzynarodowe zagrożenie" — powiedział Szojgu na spotkaniu z ministrem obrony narodowej Nigru Kallą Moutari, które odbyło się w ramach Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego Armia 2017.

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubaye Z Mosulu już wkrótce znikną wszyscy terroryści

Podkreślił, że terroryści ze wszystkich państw skupiają się w miejscach, gdzie możliwa jest zmiana rządów, by zrealizować własne interesy. „Wielokrotnie mówiliśmy i będziemy powtarzać, że terroryści walczący obecnie w Syrii, Afganistanie i Libii wrócą do swoich domów, do swoich państw… Obecnie niestety obserwujemy rezultaty tego powrotu. Dlatego raz za razem będziemy wzywać do połączenia wysiłków wspólnoty wojskowej w walce z terroryzmem" — podsumował minister.

Z kolei szef resortu obrony Nigru poparł tę inicjatywę i oznajmił, że jego państwo również ma do czynienia z problemami terroryzmu. „Libia, Mali, Czad i Nigeria są naszymi sąsiadami. Państwa leżące wzdłuż naszej granicy także zajmują się zapewnieniem bezpieczeństwa. Libia — państwowości, której już nie ma, Nigeria walczy z Boko Haram, Mali — z obecnością Al-Kaidy i różnych grup terrorystycznych" — powiedział Moutari.