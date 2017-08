Carski pociąg wyruszył w podróż z Moskwy do Pekinu

Ponad 100 turystów z USA, Australii, państw Europy i Ameryki Łacińskiej udało się z Moskwy do Pekinu pociągiem turystycznym „Carska Rosja".

W ogromnej poczekalni Dworca Kazańskiego już na godzinę przed odjazdem podróżnicy z piętnastu państw świata zebrali się prawie w pełnym składzie. Wszyscy nie mogą się doczekać, aż wsiądą do pociągu i odbędą podróż Koleją Transsyberyjską. Jedni marzą o kąpieli w chłodnym Bajkale, którego temperatura nawet latem nie przekracza 15 stopni, inni — o odwiedzinach u buriackich szamanów. Wszyscy oni jednakowo wierzą, że ta podróż będzie najbardziej fascynującą przygodą ich życia.

Podróż pociągiem „Carska Rosja" nie należy do najtańszych. Najniższa cena wynosi 5000 euro. W cenę wchodzi sam przejazd, wyżywienie, rozrywki. Program wycieczkowy można zresztą ułożyć według własnych upodobań.

„Z Moskwy do Pekinu pociąg jedzie 12 dni, do tego dwa dni postoju w stolicach Rosji i Chin. Pasażerowie spędzają noc w pociągu, dzień w mieście. Program wycieczkowy każdy może dobrać indywidualnie, a program rozrywkowy jest kontynuowany nawet „na pokładzie". Turyści zapraszani są do udziału w tematycznych konkursach i wykładach, w degustacji napojów narodowych, w kursie języka rosyjskiego i w zajęciach artystycznych. Koszt wycieczki wynosi od 5000 euro wzwyż, podróż odbywa się w sypialnych dwuosobowych wagonach. Wszystkie wagony są tak wyposażone, aby zapewnić pasażerom maksymalny komfort. Konduktorzy posługują się angielskimi i innymi językami" — powiedział Aleksander Lwow, zastępca dyrektora generalnego RŻD-TUR (Rosyjskie Koleje Turystyczne).

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Austria zapowiedziała przedłużenie Kolei Transsyberyjskiej do Wiednia

Pasażerowie będą mieli postoje w Kazaniu, Nowosybirsku, Irkucku, Ułan-Ude, Ułan-Batorze, a dalej od granicy z Chinami pociąg ruszy już bez przystanków do chińskiej stolicy.

Do dyspozycji podróżnych są cztery wagony restauracyjne, w których mogą spróbować kuchni tych rosyjskich regionów, przez które będą przejeżdżać.

„Turyści mogą sami wybrać menu. Jest też menu złożone z dań halal, dań wegetariańskich, dietetycznych itd. Podróżni mogą tę spróbować, jak smakuje kuchnia różnych regionów Rosji. W Syberii podamy pielmieni, w Buriacji — buzzy (gotowane pierogi z gotowaną baraniną — red.) i rybę, oczywiście będziemy też podawać barszcz, chłodnik i śledzie pod pierzynką. W cenie wycieczki jest wszystko, w pociągu działa bar z żywą muzyką" — zauważył Lwow.

© Sputnik. Vladimir Smirnov Cztery największe tajemnice Bajkału

Jak powiedział zastępca dyrektora generalnego RŻD-TUR, wielu turystów wyczekuje na spotkanie z Bajkałem.

„Nasz pociąg zatrzyma się nad Bajkałem, gdzie zaplanowana jest kąpiel. Najśmielsi otrzymają dokument poświadczający, że zanurzyli się w lodowatych wodach jeziora. W Buriacji goście pociągu zapoznają się z życiem szamanów, będzie też możliwość powędkowania" — opowiedział Lwow.