Szojgu: Wojna domowa w Syrii zakończyła się

Oddzielenie umiarkowanej opozycji i wprowadzenie stref deeskalacja to kroki, które pozwoliły „praktycznie zakończyć” wojnę domową w Syrii i skupić się na walce z terroryzmem, powiedział minister obrony Rosji generał armii Siergiej Szojgu na spotkaniu z ministrem obrony Libanu Yacoubem al-Sarrafem.

Minister obrony Rosji podkreślił, że Moskwa chciałaby, aby zachodni partnerzy skorzystały z tej praktyki.

„I my, i wy rozumiemy, że przemieszczanie się terrorystów z jednego kraju do drugiego nie może trwać w nieskończoność. Chciałbym, aby zrozumieli to również nasi zachodni partnerzy i w końcu oddzielili umiarkowaną opozycję od terrorystów i zaprzestali udzielania pomocy wszystkim jak leci” — powiedział na spotkaniu, które odbyło się w ramach Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego „Armia 2017”.

Szojgu zauważył również, że niektóre jednostki walczące z bojownikami w Libanie biorą udział w walce z terrorystami także na terytorium Syrii, a jedna ze stref deeskalacji znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie libańsko-syryjskiej granicy. W związku z tym Moskwa i Bejrut mają wiele tematów do dalszej dyskusji, dodał szef rosyjskiego resortu.