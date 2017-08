Rozgromienie 7. Floty USA bez wojny

Bezpośrednim powodem do tego stało się drugie w tym roku zderzenie niszczyciela klasy Arleigh Burke USS John S. MacCain (DDG-56) z liberyjskim tankowcem Alnic MC w cieśninie Malakka.

Niewątpliwie wiceadmirał jest winny wypadkom, gdyż zderzenia amerykańskich niszczycieli Fitzgerald i John S. MacCain ze statkami handlowymi mają wspólne cechy. Oba niszczyciele naraziły się na uderzenie. Fitzgerald został uderzony w prawą burtę niedaleko wieżyczki dowódcy, John S. MacCain został natomiast uderzony w lewą burtę w okolicach rufy. W obu przypadkach uderzenie zadano pod kątem do burty, z czego wynika, że do zderzenia doszło, gdy okręt i tankowiec płynęły przecinającymi się trasami. To dość częsta sytuacja dla rejonów z aktywną żeglugą oraz w cieśninach, zwłaszcza w cieśninie Malakka, przy podejściu do Singapuru.

Manewr rozmijania się z innym statkiem na przecinających się trasach należy do bazowych umiejętności w zakresie nawigacji i dowodzenia statkiem, a tym bardziej okrętem, które powinni posiadać kapitan, starszy oficer i oficer nawigacyjny. Podczas śledztwa w sprawie wypadku z niszczycielem Fitzgerald ustalono, że pełniący wartę oficerowie najwyraźniej nie posiadali takich umiejętności i brutalnie naruszyli Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu COLREGS-72. Można byłoby to uznać za skutek złego przygotowania załogi jednego okrętu, ale drugie analogiczne zderzenie dowodzi, że to problem nie jednej załogi, tylko całej 7. Floty. Można także przypomnieć o zderzeniu krążownika USS Lake Champlain (CG-57) z południowokoreańskim statkiem rybackim w maju 2017 roku oraz wpłynięcie na mieliznę w Zatoce Tokijskiej innego krążownika rakietowego USS Antietam (CG-54) w styczniu 2017 roku. Dowódca floty jest winny, skoro nie był w stanie zapewnić należytego przygotowania nawigacyjnego oficerów powierzonych mu okrętów.

© REUTERS/ Gleb Garanich Poroszenko: Usilnie dążymy do wstąpienia do Unii i NATO

Poza tym w czasie pokojowym 7. Flota USA w ciągu kilku miesięcy w wyniku wypadków nawigacyjnych straciła trzy jednostki bojowe: dwa niszczyciele klasy Arleigh Burke i jeden krążownik rakietowy klasy Ticonderoga. Niszczyciele wchodziły w skład 15. eskadry (7 niszczycieli tej samej klasy). Teraz dwa z nich przez około rok będą remontowane, przez co skład eskadry zmniejszył się o jedną trzecią. A jest to jednak główna siła uderzeniowa całej 7. Floty USA. Krążownik rakietowy wchodził w skład grupy lotniskowcowej USS Ronald Reagan (CVN-76) i wsparcie tego ważnego lotniskowca, który w czasie remontu osiadł na mieliźnie, zmniejszyło się dwukrotnie. Takie straty są równoznaczne z dużą bitwą morską z porównywalnym przeciwnikiem.

A więc szkody dla 7. Floty USA są bardzo znaczące i jest to bardziej niż istotna przyczyna do zdymisjonowania wiceadmirała Aucoina. Z takim admirałem rozgromienie floty nie wymaga przeciwnika ani walk, wszystko zrobi się samo. Dymisja dowódcy jest absolutnie nieodzowna, by do prawdopodobnej wojny z Koreą Północną dotrwały chociażby resztki 7. Floty USA.

© Sputnik. Alexander Vilf Lepiej z Banderą niż z Moskwą?

Taka żenująca sytuacja nie może nie wzbudzać pytań, co będzie, jeśli wybuchnie wojna w Korei? Wody koreańskie nie są łatwym do działań floty akwenem z dużą liczbą wysp, cieśnin i silnymi prądami, ze zmieniającą się z powodu pływów głębokością. Jeśli dyżurni oficerowie okrętów 7. Floty USA tak źle znają się na dowodzeniu okrętami, że nie mogą rozminąć się ze statkiem płynącym na spotkanie, to wpłynięcie na koreańskie wody raczej nie jest rozsądne. I to nie mówiąc już o tym, że na amerykańskie okręty będzie tam czychać północnokoreańska flota nawodna i podwodna.