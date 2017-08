Międzynarodowe firmy na targach w Damaszku

Jeden z członków rosyjskiej delegacji, biznesmen Władimir Frankow powiedział w wywiadzie dla agencji Sputnik, że „targi dają ludziom wiarę, że do Syrii wraca stabilność i pokój. Rośnie świadomość tego, że naród syryjski ostatecznie pokona terroryzm".

Według niego „fakt udziału w targach ponad 40 krajów świadczy o zaufaniu wspólnoty międzynarodowej do Syrii i gotowości do współpracy. Obecne wydarzenie stało się możliwe dzięki zwycięstwom syryjskiej armii i jej sojuszników".

Syryjski przedstawiciel rosyjskiej firmy Sowokrim Nidal Muhammed Ahmed powiedział w wywiadzie dla Sputnika, że na targach są reprezentowane rosyjskie firmy z najróżniejszych branż: transport, gaz, ropa naftowa, energia elektryczna, produkcja cukrowa i cukiernicza.

Nidal Muhammed Ahmed podkreślił, że Sowokrim pracuje w Syrii od ponad dwóch lat. Zajmuje się przygotowaniem i oddaniem do użytku sprzętu do młynów, fabryk paszy i silosów. Obecnie pracujemy nad zwiększeniem mocy produkcyjnej młynu Tlaklakh, który do końca 2017 roku ma osiągnąć wydajność 600 ton mąki na dobę. Już zawarto kilka kontraktów na sprzęt dla innych młynów i fabryk paszy — powiedział przedstawiciel firmy Sowokrim.

Dyrektor generalny firmy Prime Electric, która zajmuje się energetyką słoneczną Siergiej Haliullin powiedział w rozmowie z korespondentem Sputnika, że jego firma jest jedną z największych organizacji produkujących sprzęt oświetleniowy na bazie technologii LED. Firma zajmuje czołową pozycję w sferze realizacji systemów oświetleniowych zarówno przeznaczenia cywilnego, jak i przemysłowego.

Poza tym w sferze energetyki słonecznej trwają rozmowy z firmą Concordia w sprawie podpisania kontraktu. Pierwsza dostawa sprzętu oświetleniowego na bazie energii słonecznej do Syrii jest planowana za miesiąc, a na początku 2018 roku zostanie uruchomiony zakład montażu sprzętu.

Doradca czeskiego zakładu przemysłowego Alta Robert Żarkowski powiedział Sputnikowi, że z powodu sankcji kontraktów z Syrią wcześniej nie zawierało się. A teraz „spodziewamy się wznowienia współpracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę szeroki zakres działalności naszego zakładu: dostawy sprzętu medycznego i sprzętu dla hutnictwa i budownictwa".

Szef irańskiej grupy Mabna w Syrii Murtada Kandżi powiedział, że jego „grupa składa się z 45 irańskich firm pracujących z energią elektryczną, ropą naftową, gazem i kolejami. Działa w Syrii już od 12 lat. W tym czasie zbudowaliśmy elektrownie Tishrin i Jendal. Obecnie rozpoczynamy projekty w zakresie budowy i zaopatrzenia w energię elektryczną w miastach Aleppo, Latakia i Baniyas. Na przykład w Aleppo zostanie zamontowanych 5 turbin o mocy produkcyjnej 25 MWt każda. Ten projekt planujemy zrealizować w ciągu 1,5 roku".

W Latakii budowa będzie prowadzona w pobliżu dzielnicy przemysłowej. Przez najbliższe 6 miesięcy zostanie zawarty kontrakt i rozpoczniemy budowę elektrowni o mocy 540 MWt — powiedział przedstawiciel irańskiej grupy Mabna Murtada Kandżi.