Rosja wstąpi do Unii Europejskiej?

Pomysł przyłączenia Rosji do reszty Europy, tzn. wejścia Rosji do Unii Europejskiej jest obecny nawet dziś, kiedy stosunki między Rosją i wspólnotą europejską znajdują się na niskim poziomie, a kilka europejskich państw szykuje się do możliwej konfrontacji z Rosją - pisze chorwacki portal Advance.

Portal przypomina , jak to w 2010 roku, na konferencji w Monachium, Władimir Putin, piastujący wówczas stanowisko premiera, wyraził przekonanie, że kiedyś Rosja wejdzie do Unii Europejskiej. Rosja, uważa autor materiału, nie ma nic przeciwko perspektywy wstąpienia do Unii Europejskiej, chce przy tym zachowania swoich interesów narodowych i gospodarczych, zwłaszcza w dziedzinie energetyki. Ze strategicznego punktu widzenia, w wyniku połączenia Rosji i Unii Europejskiej powstałoby supermocarstwo, które byłoby prawdopodobnie jedyną siłą na świecie zdolną do prawdziwej konkurencji z USA. I właśnie dlatego USA tak uporczywie dążą do skłócenia Europy i Rosji.