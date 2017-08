Naukowcy stworzyli pierwsze arktyczne „nanorękawice” dla armii USA

Amerykańscy fizycy stworzyli nanomateriał, mogący rozgrzewać się do komfortowych temperatur nawet w największe arktyczne mrozy, wykorzystując do tego energię ze zwykłych baterii.

Ten materiał, stworzony na zamówienie armii Stanów Zjednoczonych, naukowcy przedstawili na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego w Waszyngtonie.

„Większość zimowego umundurowania wojskowego została stworzona ponad 30 lat temu. Dlatego żołnierze najczęściej kupują dziś ubranie zimowe w sklepach. Z drugiej strony, służą w Arktyce. Dlatego postawnowiliśmy stworzyć rękawice, które będą działały w ekstremalnych warunkach” – powiedziała Paola D'Angelo z Laboratorium Armii Stanów Zjednoczonych w Natick.

Inspiracją dla takich „nanorękawic”, jak opowiada fizyczka, było opracowanie naukowców z Massachusetts Institute of Technology, którzy stworzyli w zeszłym roku dwa niezwykłe nanomateriały: koszulę z wbudowaną „klimatyzacją” ochładzającą ciało o 3-4 stopnie i nanoprzewody, mogące nagrzewać się przy przepuszczaniu przez nie energii elektrycznej i oddające przy tym ciepło.

Wykorzystując obie te idee, naukowcy stworzyli bawełnianą tkaninę, która może nagrzać się do 37 stopni Celsjusza w ciągu zaledwie minuty, wykorzystując do tego słabą baterię AA lub źródło energii z zegarka. Rekawice z tego materiału są o wiele lżejsze i cieńsze niż wełniane, skórzane lub syntetyczne, co pozwala zmniejszyć obciążenie i podwyższa efektywność bojową.

Ten materiał składa się z trzech elementów: z bawełnianej tkaniny, z wplecionych w nią nanonici ze srebra oraz z polimeru, chroniącego metal od kontaktu z wodą, ale jednocześnie przepuszczającego powietrze. Jak oświadczają naukowcy, nanonici mogą wytrzymać kilka prań i inne obciążenia mechaniczne, co pozwala wykorzystać takie ciepłe ubranie w „bojowych” warunkach.

W tej chwili Paola D'Angelo próbuje stworzyć syntetyczne analogi „nanotkaniny”, które byłyby jeszcze bardziej wytrzymałe na obciążenia niż bawełna, oraz próbuje połączyć je z innym nanomateriałem, cząsteczkami hydrożelu z politlenku etylenu, który doskonale wchłania wodę i inne składniki potu. Ich kombinacja, jak mają nadzieję naukowcy, uczyni tego typu rękawice i inne części ubioru pasującymi do każdych warunków klimatycznych.

W przyszłości, jak mają nadzieję naukowcy, tego typu tkanina może zostać wykorzystana nie tylko w armii Stanów Zjednoczonych, ale i przez producentów odzieży dla ludności cywilnej i dla miłośników sportów ekstremalnych.