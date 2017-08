Kijów świętuje

Parada wojskowa z okazji 26. rocznicy niepodległości Ukrainy rozpoczęła się na Chreszczatyku w Kijowie. W uroczystościach wraz z ukraińskimi wojskowymi po raz pierwszy uczestniczyły oddziały państw członkowskich NATO, donosi korespondent RIA Novosti.

W loży dla urzędników na Majdanie Niepodległości był prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i inni urzędnicy państwowi. Jako goście na imprezie obecni byli szefowie ministerstw obrony dziewięciu krajów, w tym państw członkowskich NATO. Oprócz szefa Pentagonu Jamesa Mattisa, do Kijowa przyjechali ministrowie obrony Litwy, Łotwy, Polski, Czarnogóry, Estonii, Gruzji, Mołdawii, a także wiceminister Obrony Wielkiej Brytanii.

Po paradzie zaplanowano rozmowy Mattisa z Poroszenką, po czym liderzy mają złożyć wspólne oświadczenie dla mediów.

Według Ministerstwa Obrony Ukrainy w paradzie wzięło udział 4,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy. Ponadto w paradzie zaangażowano 231 obcych wojskowych z dziesięciu państw, z których osiem to członkowie NATO — USA, Wielka Brytania, Kanada, Litwa, Polska, Łotwa, Rumunia i Estonia, a kolejne dwa aspirują do członkostwa w Sojuszu — Mołdawia i Gruzja.

W tym roku, w przeciwieństwie do ostatniej parady, nie przewidziano w imprezie udziału sprzętu wojskowego. W przeddzień na Placu Europejskim w pobliżu Chreszczatyka otwarto wystawę, na której zaprezentowano 70 modeli ukraińskiego sprzętu wojskowego, z czego 25 to nowości. Po paradzie sprzęt zostanie przekazany do jednostek ukraińskiej armii.