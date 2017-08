Burmistrz kanadyjskiego miasta nie pozwolił zamalować swastyki na pomniku

Poinformowała o tym telewizja CBC.

Corey Fleischer, założyciel ruchu Erasing Hate (Zacierając nienawiść), zasłynął z usuwania w Montrealu i okolicach graffiti nawołujących do nienawiści i wrogości. Aktywista został zaproszony do Pointe-des-Cascades, by zamalować swastykę na zabytkowej kotwicy ustawionej w centrum miejskiego parku. Jednak na miejscu przywitali go policjanci wysłani przez burmistrza.

Kotwica ze statku handlowego, która zatonęła u wybrzeża Kanady niedługo przed II wojną światową, została podniesiona na powierzchnię i ustawiona w parku 25 lat temu. Zdaniem burmistrza Pointe-des-Cascades stanowi część przeszłości historycznej miasta i nie może zostać zmieniona. „Miasto Pointe-des-Cascades nie popiera nazizmu. Nasze miasto cechuje piękny duch przywiązania do wartości społecznych i rodzinnych, miasto organizuje wydarzenia łączące ludzi" — oznajmił Gilles Santerre.

Tym nie mniej miejskie władze zaproponowały zaopatrzenie pomnika w szczegółowy opis, by uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Aktywista Corey Fleischer twierdzi, że dla swastyki nie ma miejsca na ulicach, a obiekty historyczne z jej wizerunkiem powinny znajdować się wyłącznie w muzeach.