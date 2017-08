Rosja liczy na porozumienie ws. Sobiboru

Moskwa rozpatruje wsparcie Izraela w udziale w renowacji muzeum w Sobiborze jako sygnał dla komitetu zarządzającego, aby skłonić do powrotu do rozmów o pełnym przyłączeniu się Federacji Rosyjskiej do pracy nad projektem, powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w środę na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem powiedział, że „Izrael nie może sprzeciwić się udziałowi Rosji w ważnym projekcie w byłym obozie koncentracyjnym w Sobiborze”.

„Z zadowoleniem przyjęliśmy do wiadomości, że na spotkaniu z prezydentem Federacji Rosyjskiej, które odbyło się 23 sierpnia, premier Izraela wyraził poparcie izraelskiej strony dla udziału Rosji w projekcie stworzenia nowego muzeum, miejsca pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego w polskim Sobiborze. Rozważamy tę konstatację jako ważny krok w kierunku przywrócenia sprawiedliwości historycznej i ludzkiej, jako sygnał do skłonienia członków międzynarodowego komitetu zarządzającego, aby wrócić do rozmów o pełnoprawny przyłączeniu Rosji do prac tej struktury” — powiedziała Zacharowa na briefingu.