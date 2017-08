Departament Stanu USA zaplątał się w geografii

Departament Stanu USA po raz kolejny zaplątał się w geografii. Szefowa służby prasowej resortu Heather Nauert powiedziała, że specjalny wysłannik USA na Ukrainie Kurt Volker omówił konflikt w Donbasie z doradcą prezydenta Rosji Władysławem Surkowem na Litwie, a nie na Białorusi, jak to było w rzeczywistości. Dziennikarze zdziwili się i poprawili Nauert, ale wytrwała blondynka brnęła dalej.

„Był na Litwie w tym tygodniu i spotkał się z pewnymi rosyjskimi urzędnikami w celu odbycia rozmów na temat mińskiego procesu” — powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert.

Nauert zajmuje to samo stanowisko, co legendarna Jen Psaki, która za kadencji Obamy została zapamiętana dzięki bardzo specyficznym wypowiedziom. Stworzyła ranking swoimi absurdalnymi odpowiedziami, bezpodstawnymi oskarżeniami i niekończącymi się „wyjaśnieniami w biurze”. To właśnie do niej należy zdanie: „Jeśli Białoruś napadnie na Ukrainę, to natychmiast przerzucimy amerykańską flotę do brzegów Białorusi”. Powiedziała również, że gaz ziemny płynie rurociągiem z Europy Zachodniej przez Ukrainę do Rosji.