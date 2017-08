Czy Talibowie zamienią Afganistan w „cmentarz amerykańskich żołnierzy"?

Pisze o tym agencja Reuters, powołując się na przedstawiciela organizacji.

Członkowie organizacji zamierzają „kontynuować dżihad, dopóki w Afganistanie jest chociażby jeden amerykański żołnierz".

„Jeśli USA nie wycofają swoich wojsk z Afganistanu, niebawem stanie się jeszcze jednym cmentarzem tego supermocarstwa w XXI wieku" — powiedzieli.

Na ile silni są talibowie w konfrontacji z amerykańskimi siłami? Czy USA będą w stanie zmusić ich do rozmów? Oto co powiedział w wywiadzie dla Sputnika afgański generał, doradca wojskowy MSW Afganistanu Abdul Hadi Khalid:

„Talibowie są zaniepokojeni nową strategią Waszyngtonu w Afganistanie. Są wystraszeni. Taka reakcja talibów na amerykańskie oświadczenie wzmocni ich duch bojowy. Jednak mimo wszystko nigdy nie odniosą zwycięstwa w Afganistanie. Co się tyczy rozmów z talibami, są wśród nich ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że wojna nie jest narzędziem do rozwiązywania problemów i trzeba usiąść przy stole i porozmawiać. Afganistan padł ofiarą zimnej wojny. Światowe mocarstwa, takie jak Rosja, powinny mu pomóc w zaprowadzeniu pokoju".

Opinię na ten temat przedstawił także Abbas Naviyan, członek zarządu afgańskiej partii Prawo i Sprawiedliwość:

„Nowa afgańska strategia USA zawiera wyraźny komunikat do talibów: Rozpocznijcie rozmowy! Stany Zjednoczone są supermocarstwem i talibowie nie mogą z nimi walczyć. Jeśli wcześniej talibowie mogli stawiać im opór, to tylko dzięki wsparciu Pakistanu. Jeśli USA uda się wcielić swoją strategię w życie i zmusić Pakistan do zaprzestania wspierania talibów, to ugrupowanie ustąpi nie tylko Amerykanom, ale również siłom afgańskiego rządu".