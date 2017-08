© AFP 2017/ Saul Loeb Mattis: Współpraca wojskowa między USA i Rosją? Nie

„Wrócę do siebie i, patrząc na to, co widzę, czego się dowiedziałem, będę oczywiście informować kierownictwo kraju o bardzo konkretnych sprawach, które będę rekomendować do wdrożenia” — powiedział Mattis podczas wspólnego briefingu z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką.

Przypomniał, że Stany Zjednoczone już wspierają Ukrainę. „Całkiem niedawno zatwierdziliśmy dostawy sprzętu za 175 milionów dolarów, w tym specjalnej instalacji, która zapewni Ukrainie większą zdolność obronną” — dodał szef Pentagonu.

Z kolei Poroszenko zaznaczył, że dyskusja na temat dostaw broni dla Kijowa przed ostateczną decyzją „potrzebuje ciszy”. Prezydent powiedział, że jest zadowolony z poziomu współpracy z Waszyngtonem.