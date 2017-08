USA: Uzbrojony mężczyzna wziął jako zakładników gości restauracji

Jak podaje The Post and Courier, powołując się na policję, nieznany mężczyzna uzbrojony w broń palną otworzył ogień w jednej z restauracji w centrum miasta Charleston. Co najmniej jedna osoba nie żyje, kolejna została przewieziona do szpitala.

Jak wyjaśniła stacja RT w biurze prasowym lokalnej policji, ogień w Charleston otworzył niezadowolony pracownik.

​