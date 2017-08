Hezbollah jest gotów do negocjacji z ISIS w Syrii

© Sputnik. Andrey Stenin Rosja przekazała nowe materiały dot. katastrofy MH17

„Na prośbę dżihadystów możemy prowadzić negocjacje na terytorium Syrii. Walki będą trwały do czasu osiągnięcia porozumienia. A przedmiot negocjacji – realizacja celów, które polegają na wycofaniu się ISIS z tego rejonu (syryjsko-libańskiej granicy) i zdobyciu informacji o uprowadzonych libańskich żołnierzach oraz ich uwolnieniu” – zaznaczył Hasan Nasr Allah.

„Najprawdopodobniej rozwiązanie będzie siłowe w górskich regionach i my zmierzamy do siłowego rozwiązania, a powodem tego jest myślenie przywódców ISIS. Zwracam się do liderów ISIS: wynik bitwy jest przesadzony, to kwestia krótkofalowa – dodał.

Nasr Allah powiedział też, że dżihadyści na granicy są spanikowani i gotowi do wszelkich negocjacji.

Według jego słów Hezbollah wraz z syryjską armią wyzwolił 270 z 310 km.kw strefy przygranicznej między Libanem a Syrią, zajętej przez ISIS.

Hezbollah i armia Syrii w sobotę rozpoczęły operację wyparcia Państwa Islamskiego z syryjskiego terytorium graniczącego z Libanem.